Von SZ-Autoren

Wiederverwendbare Geschenketüten

Wie gut ist das Gedächtnis von Kindern? Bei Memory: sehr gut. Beim Sachen-Wiederfinden: ein Totalausfall. Und beim Geschenkeverpackungen-Wiedererkennen? Das ist die Frage, die ich mir jedes Weihnachten wieder stelle. Unsere Kinder freuen sich noch aufs Christkind. Und das bringt die Geschenke der Einfachheit und Umwelt zuliebe in Geschenktüten verpackt. Die haben sich in allen Größen über die Jahre angesammelt und sind vor allem am 23.12. abends sehr dankbar, weil das Verpacken ungefähr zehnmal so schnell geht wie mit Geschenkpapier.