Vielflieger:Abschied aus der Senator-Lounge

Nie war der Senator-Status schicker als 1965 in der First Class.

Es begann eigentlich harmlos. Vor dem Flug von München nach Paris huschte man schnell noch rüber in die Lounge, auf einen schnellen Kaffee. Die zwei Kollegen, mit denen man reiste, hatten zwar keine Vielfliegerkarte und durften deshalb nicht mit - aber was soll's, der Cappuccino am Flughafen kostet immerhin ungefähr fünf Euro. Ein paar Wochen später schob man sich dann am Gate schon leicht genervt an der Schlange von aufgeregten Touristen vorbei, Richtung Priority-Eingang, den man ja nun benutzen durfte. Gut möglich, dass man dabei sogar seufzte.