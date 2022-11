Lange Zeit hat sich das Handwerk nicht mit diesen Schuhen befasst. Doch die Mode blieb und der Sinn für Nachhaltigkeit wächst. Besuch in einer Sneakers-Reparaturwerkstatt in Berlin.

Von Kathrin Hollmer

Benjamin Timmerman steht im Veja-Store in Berlin-Mitte. Mitarbeiter balancieren um Schuhkartons herum, Kolleginnen sprinten ins Lager, dazwischen probieren Kunden Sneakers an. Timmerman nimmt davon kaum Notiz. Er hält einen Turnschuh in der Hand und schaut kritisch auf das Stück Sohle, das er eben aufgeklebt hat, presst die Lippen zusammen und sagt erst einmal: nichts. Als ihm ein paar Augenblicke einfällt, dass sein Gegenüber auf eine Reaktion wartet, erklärt er: "Ich bin noch nicht zufrieden." Er knibbelt den Klebstoff wieder weg.