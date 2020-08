Von Lorraine Haist

Gestresste Bauern sehen anders aus. Judith Ruland, 24 Jahre alt, trägt Zöpfe und eine große runde Sonnenbrille, Berlin-Neuköllner Studentenlook. Allerdings leicht erdverschmutzt, denn sie ist an diesem Morgen schon ein paar Stunden an ihrem Arbeitsplatz: ein Acker der Gemüsegenossenschaft "PlantAge" in Frankfurt/Oder, östlich von Berlin. Es ist ein glühend heißer Sommertag, von denen es neuerdings viele gibt in Brandenburg, rundherum zischelt es. Die Wassersprenger arbeiten auf Hochtouren. Es riecht frisch und würzig nach dem Waldstück, das die Felder umgibt, und nach feuchter Erde. Judith zeigt auf ein schmales Beet, eine wilde Mischung aus allerhand Grünzeug, viel zu dicht bepflanzt. Es ist ein sogenanntes biointensives Beet: Die Pflanzen sollen so nah beieinander wachsen, dass dazwischen kein Platz für Unkraut bleibt. Schwere Maschinen kann man hier vergessen. Judith lacht.