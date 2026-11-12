Die Verbreitung von Rezepten folgt oft einer seltsamen Dynamik. Da mag gesunde Ernährung der wichtigste Foodtrend der vergangenen Jahre sein, da mögen Spitzenpatissiers an der Abkehr von Butter und Zucker oder am ultimativen Gemüsedessert arbeiten, all das schließt aber nicht aus, dass gerade eine süße Kalorienbombe nach der anderen viral geht.

Von Cheesecake über Pavlova bis Tiramisu – vor allem Traditionsnachspeisen lösen gerade Begeisterungsstürme aus, und es kann dabei offenbar nicht genug an Mehl, Zucker und Sahne sein. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass es schlicht schön ist, Altbekanntes wiederzuentdecken, das auf eine nachvollziehbare Weise gut schmeckt, dazu bezahlbar ist und dessen Zubereitung man sich gerade noch selbst zutrauen würde. Schokomousse und Karamell sind eben doch nahbarer als pochierte Quitten mit fermentiertem Knoblauch.

Die neueste Wiederentdeckung ist ein im besten Sinne tantiges Dessert aus der Toskana, von dem selbst mancher deutsche Italienexperte (und davon gibt es viele!) noch nie gehört haben dürfte: Lattaiolo, in der nicht minder kalorienbegeisterten Nachbarregion Emilia-Romagna auch als „Latteruolo“ bekannt. Es geht um eine Art süßen Auflauf-Kuchen, der in seiner Urversion mit nur vier Zutaten auskommt: Mehl, Zucker, Eier und Milch. Schlichter geht es kaum.

Sollte also die Sehnsucht nach Vereinfachung bei der plötzlichen Popularität des Desserts tatsächlich eine Rolle spielen, wie manche Schwärmerei auf Social Media suggeriert, dann lässt sich das an Lattaiolo zumindest dankbar herleiten. Als bescheidener „Erntedank-Kuchen“ stammt er aus der Cucina Povera – Italiens „Arme-Leute-Küche“, die zuletzt ebenfalls gefeiert wurde, weil sie schlichte, gute Produkte in den Mittelpunkt stellt.

Das Dessert erinnert ein wenig an gebackene Vanillesoße

Erstmals bekannt gemacht hatte den Auflauf-Kuchen Italiens großer Küchen-Chronist Pellegrino Artusi (1820–1911), der den Lattaiolo in sein Standardwerk aufnahm – „Die Wissenschaft der Küche und die Kunst, gut zu essen“. Mit der Zeit wurde das Dessert verfeinert durch Aromengeber wie Zitrone, Zimt und Vanille, ein Teil der Milch wird oft durch Sahne ersetzt. Lattaiolo erinnert etwas an gebackene Vanillesoße – weich, cremig, süß und milchig bis sahnig, was ihn zu einer tröstlichen Angelegenheit macht, die gut zu Kaffee passt und einfach zu backen ist.

In einem Topf 1 Liter Milch mit 50 g Zucker, dem Mark einer Vanilleschote (oder Vanilleextrakt), 1 Prise Zimt und der dünn abgeschälten Schale von 1⁄2 Biozitrone aufkochen, unter Rühren für 10–15 Minuten sanft einköcheln und kurz abkühlen lassen, dann abseihen. 4 Eier (L) trennen. Eigelb mit 100 g Zucker cremig schlagen, 50 g Mehl glatt einrühren und langsam die lauwarme Milch unter ständigem Rühren zugeben. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und vorsichtig unter die Eimasse heben. Ein kleines Blech (30 × 18 cm) mit hohem Rand mit gebuttertem Backpapier auslegen, Teig eingießen und für etwa 45 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad (Ober- und Unterhitze) goldbraun backen, sodass der Lattaiolo gerade fest ist, aber in der Mitte noch wackelt. Im Blech auskühlen lassen und vor dem Anschneiden für 4 Stunden kühl stellen, erst dann ist der Kuchen fest. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.