24. Mai 2019, 18:51 Uhr Test Wie läuft's?

Sportsachen an und losjoggen? Ganz so einfach ist es nun doch nicht. Für jeden Laufstil und -typ gibt es den passenden Schuh. Man muss ihn nur finden.

Laufbandtest, Videoanalyse, Computerauswertung der Körperdaten: Wer einen neuen Laufschuh kaufen will, kann eine Wissenschaft daraus machen. Die Auswahl wird von Jahr zu Jahr schwieriger, Hersteller werben mit Barfußgefühl, Pronationsstützen und innovativen Dämpfungsmethoden. Braucht man das wirklich alles? "Reinschlüpfen, ein paar Schritte damit laufen und dann spüren, wie es sich am Fuß anfühlt", rät Sportmediziner Lutz Graumann, "das subjektive Tragegefühl ist wichtiger als die Herstellerangaben". Beim Anprobieren sollte man prüfen, ob der Fersenhalt gut ist und problematische Stellen gepolstert sind. Bringen die "Revolutionen" auf dem Laufschuhmarkt also überhaupt etwas? Für unseren Test hat Graumann acht neue Topmodelle der wichtigsten Laufschuhmarken ausprobiert. Jeder Schuh wurde auf der Straße und im Gelände, bei langsamen und schnellen Läufen getestet.