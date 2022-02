Von Titus Arnu

Schneeschuhe sind ideale Sportgeräte, um sich schonend in tief verschneiter Winterlandschaft zu bewegen. Mit den Tiefschnee-Gehhilfen erschließt man sich Gelände, in dem es keine präparierten Winterwege gibt. Schneeschuhe wurden schon in der Steinzeit verwendet, sie bestanden früher aus gebogenen Ästen und geflochtenem Leder. Mittlerweile gibt es Modelle aus Alu, Kunststoff und Carbon. Metallzacken und Steighilfen machen das Fortbewegen auch in steilem Gebiet bei eisigen Bedingungen möglich. Anfänger können zwischen verschiedenen Varianten wählen, die Bandbreite reicht von Einsteigermodellen aus Plastik bis zum hochgebirgstauglichen Expeditionsmodell.