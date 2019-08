2. August 2019, 18:46 Uhr Test Juckt mich nicht

Welche Mückenschutzsprays wirklich wirken und der Haut trotzdem nicht schaden - die Frage beschäftigt gerade in diesem Sommer viele Menschen. Eine Starnberger Dermatologin hat gemeinsam mit ihrer Familie zehn Produkte für uns getestet.

Von Katja Dreißigacker

Am Ammersee spricht man von einer Plage, am Wörthsee etwas abgeschwächter von einer lästigen Situation, und am Starnberger See versucht man noch cool darüber hinwegzusehen: Die Mücken sind da! Wer nach einem sonnigen, heißen Tag noch an den See fährt, um die Füße ins Wasser zu hängen, ein kühles Feierabendbier und die Natur zu genießen, erinnert sich meist noch Tage später an diesen Abend. Nicht nur, weil die Stimmung so einmalig schön war, sondern auch, weil einzelne Stellen am Körper penetrant jucken. Schuld daran sind Mückenstiche. Doch nicht alle Menschen ziehen Insekten, Bremsen und Stechmücken gleichermaßen an. Zum einen spielt das Kohlendioxid in der ausgeatmeten Luft eine Rolle, zum anderen die Zusammensetzung des Schweißes auf der Haut. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift präventiv zu Mückenschutzsprays. Fragt sich nur, welches Produkt das beste ist. Klar, es soll zuverlässig vor Mücken und am besten auch gleich vor Zecken schützen. Doch eine gute Hautverträglichkeit ist genauso wichtig und ein penetrant chemischer Geruch das letzte, was einem den Abend am See verderben soll. Zu den bekanntesten Wirkstoffen zählen DEET (Diethyltoluamid) und das ähnlich wirkende Icaridin. Doch für Kinder und Kleinkinder stehen diese Stoffe in der Kritik. Die Dermatologin Monique Stengel hat zehn Mückensprays getestet, um das ideale Produkt für die ganze Familie zu finden. Sie arbeitet und lebt mit ihrer Familie am Starnberger See und hat das Testgebiet damit jeden Tag direkt vor der Nase.