24. Januar 2019, 11:25 Uhr Test Das ist die beste Thermo-Unterwäsche

Frösteln auf der Piste oder in der Loipe? So macht Wintersport keinen Spaß. Unser Schnee-Experte hat Funktionsunterwäsche in allen Preisklassen getestet.

Von Christine Mortag

Wenn man beim Skifahren oder Langlaufen friert, nützt die schickste Ausrüstung nichts. Dann macht Wintersport nur den halben Spaß. Funktionsunterwäsche unter dem Anorak oder Skianzug hält im besten Fall nicht nur warm, sondern ist auch atmungsaktiv und leitet die Feuchtigkeit weg von der Haut.

Gute Thermowäsche sollte schnell trocknen. Ebenso wichtig: angenehme Passform und hautfreundliches Material. Bei unserem Test spielte auch der Preis eine Rolle - und die Frage, ob die Wäsche eher für Profis oder für Freizeitsportler geeignet ist.

Unser Experte Thomas Widerin von der Tiroler Flugrettung hat die Modelle vier Wochen lang getestet, bei Hubschraubereinsätzen, auf der Piste, in der Loipe oder bei Fahrten mit dem Quad. Außerdem kam die Kleidung beim Fahrradtraining zum Einsatz, im Fitnessstudio und beim Laufen. Und ob sich die Modelle beim Waschen verändern, hat sich Widerin am Ende auch notiert.