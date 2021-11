Von Julia Werner und Max Scharnigg

Detailansicht öffnen Sie trägt nur noch die Labels ihres Mannes: Salma Hayek. (Foto: Getty Images)

Goldenes Waschweib: Salma Hayek

Die Modewelt wartet seit Sommer sehnsüchtig auf "House of Gucci", den Film, der Mord, Intrigen und zu dick aufgetragenen Reichtum thematisiert. Jetzt ist es so weit, der Streifen feierte Premiere in London, alle trugen Gucci, und die Hauptdarstellerin Lady Gaga ließ, es ist zum Gähnen, mal wieder tief blicken. Wir widmen uns also lieber Salma Hayek, die bekanntlich mit einem der mächtigsten Modemanager verheiratet ist, nämlich François-Henri Pinault. Ob ihr diese Verbindung modetechnisch gut getan hat, ist eine Frage der Perspektive. Denn sie trägt jetzt ausschließlich Labels, die ihm gehören. In Balenciaga sieht sie aus unserer Sicht mehr als passabel, in Saint Laurent großartig aus. Aber das Herz der Mexikanerin schlägt für Gucci, dessen luxuriöse Boho-Emo-Outfits - gardinenartige Stufenkleider, bestickte Brokatfantasien, Vierzigerjahre-Roben - an den ätherischen Model-Feen auf dem Laufsteg immer so lässig hängen wie auf einem Kleiderbügel. Diese Kleider sind aber nicht gemacht für göttliche Kurven, über die die Milliardärsgattin verfügt, weswegen sie an ihr immer wirken wie ein Wahnsinn aus dem Karnevalsverleih. In diesem Lamé-Entwurf mit Puffärmeln - er hat hinten sogar eine Schleife -, den die Schauspielerin zur Premiere trug, sieht sie aus wie ein in Gold getauchtes Waschweib. Gucci und die Hayek, sie sind also streng genommen kein Match. Aber in ihrem Widerstand gegen typgerechte Kleidung steckt natürlich auch wieder etwas extrem Lässiges. Oder wie man in Köln sagt: Jeder Jeck ist anders.

Detailansicht öffnen Er kann Anzüge tragen, die andere Männer besser nicht anziehen sollten: Jared Leto. (Foto: Getty Images)

Blauer Engel: Jared Leto

Der Begriff Paradiesvogel für einen Menschen mit ausgeprägt eigenem Schönheitsideal ist nicht mehr sehr gebräuchlich, dabei gäbe es schon noch ein paar Kandidaten. Jared Leto zum Beispiel, von dem man nicht genau sagen kann, in welchem guten Film man ihn zuletzt gesehen hat, der aber trotzdem heute auf jedem roten Teppich umschwärmt wird wie ein Sonnengott. Als Männermuse von Alessandro Michele ist Leto längst so eine Art wandelndes Gucci-Denkmal, neben Musik und Schauspielerei ist das Erzeugen von Fashionmomenten sein dritter Beruf geworden, und er besorgt dabei nahezu im Alleingang die Ausdehnung der Sehgewohnheiten. Tatsächlich steht ihm der Neo-Gucci-Stil aber auch einfach sehr gut, wie man an diesem blauen Samt-Smoking wieder nicht umhin kommt festzustellen. Es gibt nur sehr wenige Männer auf der Welt, die sich mit so einem expressiven Kleidungsstück derart unpeinlich und selbstbewusst in Szene setzen können. Als Kür und weil er, genau wie Kollege Harry Styles, ein süchtiger Mode-Extremist ist, trägt Leto natürlich auch noch High Heels, die von den weiten Hosenbeinen fast komplett verdeckt werden - einfach weil er es kann. Perfektes Understatement! Jared Leto hat eine maskuline Zartheit perfektioniert, die besonders augenfällig wurde, als Adam Driver neben ihm für die Fotografen posierte. Driver ist zwar ebenfalls Hauptdarsteller in "House of Gucci", verkörperte aber doch eher den Vintage-Gucci-Mann. Mit seinem banalen blauen Anzug wirkte er neben dem filigranen Leto jedenfalls wie ein Kampfpanzer neben einem Schmetterling.