Vierzehn. So viele Sterneköchinnen gibt es in Deutschland. In insgesamt 341 Sternerestaurants. Das sind gerade einmal vier Prozent. 4,09 Prozent um genau zu sein.
MeinungSpitzenköchinnenDer Frauenanteil in der Sterneküche zeigt das Versagen einer ganzen Branche
Ein Gastbeitrag von Denise Snieguolė Wachter
Nur vier Prozent aller Sterneköche sind Frauen. Eine Frage ist, warum sich daran seit Jahren nichts ändert. Eine andere, wie repräsentativ überhaupt eine Gourmetküche sein kann, die fast ausschließlich von Männern entwickelt und bewertet wird.
