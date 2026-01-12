Zum Hauptinhalt springen

MeinungSpitzenköchinnenDer Frauenanteil in der Sterneküche zeigt das Versagen einer ganzen Branche

Ein Gastbeitrag von Denise Snieguolė Wachter

Lesezeit: 9 Min.

(Foto: Chef:in/PR/Collage: SZ)

Nur vier Prozent aller Sterneköche sind Frauen. Eine Frage ist, warum sich daran seit Jahren nichts ändert. Eine andere, wie repräsentativ überhaupt eine Gourmetküche sein kann, die fast ausschließlich von Männern entwickelt und bewertet wird.

Vierzehn. So viele Sterneköchinnen gibt es in Deutschland. In insgesamt 341 Sternerestaurants. Das sind gerade einmal vier Prozent. 4,09 Prozent um genau zu sein.

Zur SZ-Startseite

Diskriminierung in der Spitzenküche
:Herrengedeck

Gehobene Restaurants geben sich gerne hip, woke und weltoffen. Als "Boys-Clubs" sind sie für Frauen jedoch oft keine schönen Orte. Warum die Ungleichheit für die Gastronomie gerade zur Existenzbedrohung wird.

SZ PlusVon Lorraine Haist

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite