Zum Hauptinhalt springen

Kolumne „Eigener Herd“Die perfekte Zutat für den Grillabend

Lesezeit: 2 Min.

Alamy Stock

Am besten schmeckt Senf, wenn man ihn selbst macht. Das geht ganz einfach. Man braucht nur fünf Dinge und ein bisschen Geduld.

Von Marten Rolff

Deutschland im April. Im Prinzip reichen da 20 Minuten Sonne oder zwei Tage in Folge, an denen das Thermometer die 14-Grad-Marke knackt – und schon halluziniert das halbe Land von Grillabenden. Nun möchte man diesen Enthusiasmus gar nicht stören, aber womöglich könnte eine kurze Zwischenfrage ihn sogar vergrößern: Wie wäre es denn, ein wenig von dieser Euphorie ausnahmsweise den vermeintlichen Nebensachen am Rost zu widmen, dem Senf zum Beispiel? Könnte es sein, dass aus dem Land, das seine Bratwurst gern zum immateriellen Welterbe erhoben sähe (Bewerbung läuft), dann endlich eine vollendete Grillnation würde?

Zur SZ-Startseite

Veggie-Grillen
:Die besten Rezepte für gegrilltes Gemüse

Geröstete Lauch-Herzen, Steinpilz-Spieß Teriyaki-Style oder Spitzkohlrippchen mit BBQ-Soße – Gemüse vom Rost schmeckt großartig und ist oft einfach zuzubereiten. Neun Tipps und Rezepte für beliebte Sorten – von Aubergine bis Zucchini.

SZ PlusVon Stefanie Hiekmann (Text) und Lisa Hingerl (Illustrationen)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite