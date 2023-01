Von Anne Waak

In der Küche geht ja nichts übers Ausprobieren. Und deshalb muss dieser Text beginnen mit ein paar kleinen gold-braun panierten Quadern, die in einer gut geölten Pfanne langsam vor sich hin rösten und sehr knusprig werden. Tatsächlich verbreiten Sie bald einen seltsam vertrauten Duft in der Küche, den man zwar lange nicht mehr erlebt hatte, der einen aber sofort um Jahrzehnte zurückversetzt. Jetzt nur noch Kartoffelbrei dazu, ein paar Spitzer Zitronensaft - fertig ist das Kinderglück. Unter der Panade verbirgt sich allerdings kein Seelachs, sondern Schwarzwurzel. Die Fischstäbchen sind genau genommen gar keine. Aber soviel vorab: Sie schmecken ganz in Ordnung.

Von Fischersatzprodukten, das ist erst mal nur eine gefühlte Wahrheit, hört man ja immer noch überraschend selten. Vegane Fleischalternativen haben schon lange ihre Nische im Bioladen verlassen und in Gestalt von Tofu-Würstchen, Veggie-Burgern und Seitan-Döner die Supermärkte, Imbissbuden und Restaurants erobert. Tendenz: immer noch stark steigend. 2021 lag die Produktion mit 98 000Tonnen 17 Prozent höher als im Vorjahr und sogar mehr als 62 Prozent höher als 2019. Ein Gewinn sowohl in Sachen Tierwohl als auch fürs Klima. Denn wer sich vegan ernährt, spart knapp die Hälfte des bei der Ernährung anfallenden Kohlenstoffdioxids. Wie aber sieht es nun in Sachen Fisch aus?

Wachsender Bedarf: 20,5 Kilogramm Fisch isst jeder Mensch im Schnitt pro Jahr

Gründe, nach Alternativen zu suchen, gibt es jedenfalls zuhauf: Nach Zahlen der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) beträgt der weltweite Fisch-Konsum 178 Millionen Tonnen pro Jahr, jeder Mensch isst demnach 20,5 Kilo. Tendenz bei erwarteten zehn Milliarden Menschen auf der Welt im Jahr 2050: ebenfalls stark steigend. Schon heute gelten laut der Umweltschutzorganisation WWF weltweit mehr als 35 Prozent der Bestände als überfischt, im Mittelmeer und Schwarzen Meer sind es sogar mehr als 63 Prozent. Doch wie lässt sich unser Bedarf ersetzen?

Manche Köche glauben, das sei reine Gewohnheit. "Wenn man einmal verstanden hat, dass Fisch nach Algen schmeckt, wird einem klar, dass man für den Geschmack nach Meer gar keinen Fisch braucht", sagt Alexander Flohr. Der 42-Jährige lebt seit 2012 vegan und ist Autor mehrerer Kochbücher, sein Youtube-Kanal "Hier kocht Alex" hat mehr als 25 000 Follower. "Ich habe immer gern Fisch gegessen", sagt der gebürtige Rostocker. "Aber in den vergangenen zehn Jahren habe ich natürlich darauf verzichtet. Auch wenn mir der Geschmack nicht extrem gefehlt hat, hatte ich doch Lust auf die Aromen, die wir mit Fisch verbinden."

Floors jüngstes, eben erschienenes Kochbuch "Vegan Ocean" ist mit rein pflanzlichen maritimen Gerichten das erste seiner Art. Es basiert ganz auf dem Konzept "Algen für den Geschmack, Gemüse oder Hülsenfrüchte für die Substanz" und berücksichtigt sowohl Klassiker wie Backfisch, Thunfischsalat und Krabbencocktail als auch eigene Kreationen wie Fischfilet mit Walnusskruste oder Sanddorn-Ravioli. Als "Ersatzprodukte" nutzt Flohr weißen Rettich, Artischocken und Palmherzen, Auberginen, Pilze, Jackfruit, Reisflocken, Glasnudeln, Seidentofu oder Sojaschnetzel und verleiht ihnen mit Kombu-Alge, Noriflocken, Algenöl, Seegras, Raucharoma und Bratfischgewürz den passenden Geschmack. "Ich habe versucht, die Rezepte so simpel wie möglich zu halten", sagt er, "damit sich möglichst viele daran wagen." Sein "schwarzer Kaviar" aus Belugalinsen schmeckt zwar weniger nach Fischeiern als eben nach salzigen Linsen, aber der rote Heringssalat etwa profitiert von der "gelernten Kombination" aus roter Bete, Apfel, Gewürzgurken, Kapern, Dill und Mayonnaise. Den Fisch, der hier durch gebratene Auberginenwürfel ersetzt wird, braucht es eigentlich gar nicht.

Aber warum, diese Frage stellen Kritiker immer wieder, bauen Veganer eigentlich tierische Produkte nach? Man könnte zurückfragen: Warum nicht? Sich omnivor ernährenden Menschen kann die optische und geschmackliche Nähe zu bekannten Fleisch- und Fischgerichten den Übergang zum Vegetarismus oder Veganismus erleichtern. Und: "Viele Veganer verzichten ja nicht auf tierische Produkte, weil sie ihnen nicht schmecken", sagt Alexander Flohr, "sondern aus gesundheitlichen und ethischen Gründen. Sie möchten die lieb gewonnenen Aromen und Kombinationen aber eigentlich nicht missen."

Es ist leichter, Fisch zu ersetzen als Fleisch

Das hat auch die Industrie verstanden. Schon ein Gang in den Supermarkt zeigt: Die Hersteller konzentrieren sich bei den veganen Alternativen bislang auf wenige besonders beliebte Fischprodukte wie Lachs und Thun. Dabei profitiert Fisch anders als Fleisch davon, dass sich seine spezifische (und etwas weichere) Textur und sein Aroma durch eine größere Bandbreite an veganen Optionen ersetzen lassen, Konsistenz und Geschmack variieren dabei von artifiziell bis recht originalgetreu. Ersatz-Räucherlachs wird etwa aus Karotten oder auf Basis von Stärke hergestellt, Buchenholzrauch oder geräucherte Sojasauce verleiht ihm den charakteristischen Geschmack. "Dosen-Thunfisch" gibt es aus Sojaeiweiß, vegane Lachsfilets in einer Zitronen-Kräuter-Marinade aus Weizenprotein. Was die Inhaltsstoffe angeht, kommt der "Lax" aus dem Bioladen ganz ohne schwer auszusprechende Zusatzstoffe aus, während Produkte aus dem konventionellen Supermarkt oft Zucker enthalten, etwa Maltodextrin oder Trehalose, was bei Menschen ohne ein entsprechendes Enzym für Darmbeschwerden sorgen kann.

Das beliebteste Fischprodukt in Deutschland aber stellen Fischstäbchen dar, also paniertes Alaska-Seelachsfilet. 5,2 Kilo isst jeder und jede pro Jahr im Schnitt. Entsprechend groß ist hier das Angebot an veganen Alternativen: Manche Hersteller ersetzen den Fischanteil durch eine weiche, fast ein wenig breiige Mischung aus Reis und Weizengluten (Iglo), andere setzen bei "Veggie Stäbchen" oder "Schlemmerfilet Bordelaise" auf Schwarzwurzel, Jackfruit, Blumenkohl und Bohnen ("Fisch vom Feld" ). Die angenehm würzigen "Knusprigen Stäbchen Fisch-Art" von Vivera ersetzen Fisch durch Weizeneiweiß und Mehl. Doch das, was Fischstäbchen so vertraut riechen und auch schmecken lässt, ist gar nicht so sehr der Fisch selbst, sondern die Panade - was die Reis-, Weizen- oder Gemüsestäbchen zur absolut gangbaren Alternative zum Kinderklassiker macht.

Mithilfe von Enzymen aromatisierte Pilze schmecken wie Meeresfrüchte

Doch ein bisschen paniertes Gemüse oder Getreide rettet keine 178 Millionen Tonnen Fisch im Jahr. Pflanzenbasierte Fisch-Alternativen machen derzeit einen mageren Marktanteil von gerade einmal 0,1 Prozent der Verkäufe aus. Doch besonders in den USA arbeiten Food-Start-ups daran, mehr möglichst zufriedenstellende Alternativen zu Speisefisch zu entwickeln. Aqua Cultured Foods etwa stellt Thunfisch, Calamari und Shrimps aus fermentiertem Mykoprotein her, sprich: aus (weitgehend geschmacksneutralen) Pilzen. Diesen wird mithilfe von Enzymen und Aminosäuren, die sich so auch in Meeresfrüchten finden, Aroma verliehen. Eine weitere Verarbeitung erübrigt sich ebenso wie Zusatz-, Füll- oder Geschmacksstoffe. "Ich glaube wirklich, dass wir das Potential haben, Sushi zu ersetzen", hoffte Anne Palermo, CEO bei Aqua Cultured Foods, kürzlich im Interview mit dem Magazin Fast Company. Zwei Jahre nach seiner Gründung plant ihr Start-up gemeinsam mit einer Schweizer Holding, den Pilz-Fisch zunächst auf den eidgenössischen Markt zu bringen.

Detailansicht öffnen Viele Firmen setzen jetzt auf Zellkulturen: Fettzellen vom Thunfisch unter dem Mikroskop. (Foto: BlueNalu)

Eine andere vielversprechende Alternative ist aus Zellen gezüchteter Fisch. Seit fast zehn Jahren arbeiten Unternehmen bereits daran, Fleisch herzustellen, indem sie in Bioreaktoren aus tierischen Zellen Gewebe züchten; nach demselben Prinzip entwickeln Start-ups längst auch alternatives Seafood. Dieses wäre nicht nur umweltverträglich, sondern auch unbelastet von Quecksilber oder Mikroplastik. Die im kalifornischen San Diego ansässige Firma Blue Nalu hat seit ihrer Gründung vor vier Jahren knapp 85 Millionen US-Dollar an Kapital für eine "zelluläre Aquakultur" eingesammelt, mit der man vor allem Blau- und Gelbflossen-Thun herstellen will, Mitbewerber Wildtype aus San Francisco kam dank prominenter Unterstützer wie Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio und Amazon-Gründer Jeff Bezos in einer jüngsten Funding-Runde auf 100 Millionen US-Dollar für seinen Lachs in Sushi-Qualität. Die Hoffnungen, dass im Labor gezüchteter Fisch in absehbarer Zeit Lachs, Thunfisch und Shrimps aus dem Wasser ablöst, scheinen also groß zu sein. Der Haken daran sind die Herstellungskosten. Zwar gelang es zum Beispiel, den Preis für ein Kilo Garnelenfleisch aus dem Labor der Firma Shiok Meats binnen weniger Jahre von etwa 10 000 auf 50 Dollar zu senken. Doch solange die meisten konventionellen Garnelen weniger kosten, ist das immer noch nicht konkurrenzfähig.

Detailansicht öffnen Optisch ansprechend, im Verkauf problematisch: Labor-Seafood der amerikanischen Firma Blue Nalu. (Foto: BlueNalu)

"Zellbasierte Meeresfrüchte werden wahrscheinlich nur eine kleine Rolle in der Zukunft des Ozeanschutzes spielen", lautet daher ein Fazit des Meeresbiologen Benjamin Halpern, der 2019 eine Studie der University of California dazu leitete. Ein großes Problem sieht der Forscher vor allem in der mangelnden Marktreife der im Labor gezüchteten Alternativen. Angesichts fehlender Marktzulassungen und exorbitanter Preise bezweifelt der Forscher, dass sich Kunden in naher Zukunft für die Produkte erwärmen werden.

Etwas anderes prognostiziert Kochbuchautor Alexander Flohr für vegane Fischalternativen. "Ich sehe ein Riesenpotenzial", sagt er. "Sowohl Fertigprodukte als auch Rezepte zum Selbermachen finden großen Anklang. Viele wissen, wie schlecht es um die Weltmeere steht und suchen nach Alternativen. Man muss den Leuten nur erst mal zeigen, dass es sie gibt." Es wäre zumindest ein Anfang. Wenn auch ein kleiner.