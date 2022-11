Von Max Scharnigg

Carl der Vierte bringt zum Gespräch eine ausgedruckte E-Mail aus der vergangenen Woche mit. Ein deutscher Kunde hatte der Firma einen Liebesbrief geschrieben. Darin steht unter anderem der Satz: "Eigentlich ist ja die ganze Schweiz wie das Offiziersmesser - klein, aber alles da, und wenn man es braucht, funktioniert es sogar!" Der CEO ist gerührt von so viel Kreativität. Dabei pflastern solche freiwilligen Werbeslogans eigentlich den Weg des roten Taschenmessers, das hier in Ibach/Schwyz produziert wird, einem absurd pittoresken Ort in der mittleren Schweiz. So beschrieb etwa der US-Astronaut Chris Hadfield in seiner Biografie detailliert den kritischen Moment, in dem er sich Zutritt zur versehentlich abgeklebten Tür der Raumstation Mir verschaffen musste. Der Andockvorgang glückte erst dank eines robust eingesetzten Schweizer Messers. "Never leave the planet without one!", notierte Hadfield am Ende dieser Episode. Keine Marketingabteilung der Welt könnte sich so etwas ausdenken.