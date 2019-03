31. März 2019, 16:25 Uhr Innenarchitektur Schöner warten

Eine stilvoll eingerichtete Praxis ist nicht nur schön anzuschauen. Immer mehr Ärzte erkennen: Sie wirkt sich auch positiv auf die Patienten aus.

Von Anne Goebel

Mehr als fünf Millionen Menschen schauten im Februar Deutschlands berühmtestem Chirurgen bei seinen Großtaten im OP zu. Ferdinand Sauerbruch, in der TV-Serie "Charité" grandios gespielt von Ulrich Noethen, war in den 1940er-Jahren ein Alphatier im weißen Kittel. Seine Eingriffe saßen perfekt, Assistenten wurden nach einem Patzer angeschnauzt oder noch am Operationstisch entlassen. Patienten bekamen nicht mehr Zuwendung als nötig. Die Fernsehzuschauer waren fasziniert: menschlich gewöhnungsbedürftig - aber, bei Gott, was für ein brillanter Mediziner!

Der Erfolg der Serie hat auch ...