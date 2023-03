Schimmel in der Wohnung - was jetzt?

Diesen Winter haben viele weniger geheizt als in den Jahren davor - perfekte Bedingungen für Schimmel. Was Mieter und Eigentümer tun können, um ihn wieder loszuwerden.

Von Berrit Gräber

Der erste Winter mit Energiekrise geht - und der Schimmel blüht. Unzählige Bürger haben es in den vergangenen Monaten mit dem Sparen vielleicht doch etwas übertrieben. Aus Furcht vor hohen Kosten versuchten viele, die Heizkörper maximal zu drosseln. Wurde dann auch noch wenig gelüftet oder falsch - also ausschließlich gekippte Fenster, kein Querlüften -, ist jetzt der Schlamassel perfekt: An Wänden, Decken, Fensterrahmen, hinter Schränken und Rollladenkästen haben sich dunkle Flecken breitgemacht, oft riecht es auch muffig. Etwa jedes zweite Haus in Deutschland hat mittlerweile Feuchtigkeitsprobleme, so die Erfahrungen des Verbands privater Bauherrn (VPB). Mit jeder Teuerungswelle werde die Massenplage schlimmer, "wir haben alle Hände voll zu tun", sagt Schimmelbekämpfer Thomas Jeske aus Bochum. Der Vormarsch der Sporen liege häufig an falschem Wohnverhalten, ist Baubiologin und Gutachterin Edith Messing aus Düsseldorf überzeugt. Klar ist vor allem eines: Der Schimmel muss weg.