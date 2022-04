Von Titus Arnu

Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein riesiger Schwung für Andreas Bunsen. Der 52-jährige Berchtesgadener nimmt die Seile der Schaukel in beide Hände, macht einen großen Schritt rückwärts, hockt sich auf die elegant gebogene Sitzfläche - und hebt ab. Mit jedem Strecken der Beine, jedem Anwinkeln der Knie nimmt er mehr Tempo auf. Hin und her, auf und ab - nach zehnmal Schwung holen liegt Bunsen auf dem Höhepunkt der Pendelbewegung fast waagerecht in der Luft. Neben seinen Fußspitzen ragen die schneebedeckten Zacken des Watzmann-Massivs in den weiß-blauen Himmel.