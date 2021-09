Von Patricia Bröhm

"Wo sonst auf der Welt können Sie unter einem Original-Stilleben mit Austern von Henri Matisse sitzen und frische Austern essen?" So brachte es der Zürcher Verleger Daniel Kel einmal auf den Punkt. Der Gründer des Diogenes-Verlags war einer von zahllosen bekannten Stammgästen der Kronenhalle. All seine berühmten Autoren, von Patricia Highsmith über John Irving bis zu Patrick Süskind, führte er in das Lokal an der Zürcher Rämistrasse aus, wo er stets am "Joyce-Tisch", einem Vierertisch rechts vom Eingang, Platz nahm. Auch der Regisseur Federico Fellini bestand bei jedem Besuch darauf, dort zu sitzen. Für ihn war es allerdings der "Picasso-Tisch", nach dem Selbstbildnis des Malers "Peintre au travail", dessen Original dort hängt. Nur zwei von vielen Beispielen, die erklären, warum die 1924 eröffnete Kronenhalle bis heute eine Ikone ist. Es gibt jedenfalls nur sehr wenige Restaurants, die einem das Name dropping derart einfach machen.