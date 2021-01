Interview von Violetta Simon

Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter, bekannt als Künstlerduo "Honey & Bunny", melden sich per Zoom aus dem Wohnzimmer einer Wiener Altbauwohnung. Die beiden Architekten setzen sich in ihrer Arbeit mit dem vermeintlich Banalen unserer Alltagskultur auseinander. In ihrem ersten Buch "Fooddesign" hinterfragen sie unsere Essgewohnheiten. In ihrem neuen Fotoband "Putzen - eine Kulturtechnik" zeigen sie eine scheinbar nebensächliche Tätigkeit in einem neuen Licht. Und kommen zu überraschenden Ergebnissen: Putzen ist politisch.