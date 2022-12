Von Ingrid Brunner

Da sitzen sie nun wieder, all die Lieben, gleich nimmt die alljährliche Weihnachtsdramaturgie ihren Lauf. Erst einmal mit Tee und Plätzchen, Glühwein und Lebkuchen. Blöd nur, dass die Leckereien schon seit dem 1. Advent liegen, man konnte es mal wieder nicht erwarten, sie einzukaufen, nun sind sie hart. Nicht gut für Opas Dritte - ebenso wenig wie für die eigenen neuen, sündteuren Jacketkronen. Dass aus weichen, nachgiebigen Lebkuchen, Makronen und Kipferl aber auch so verdammt schnell krümelnde Plombenkiller werden, überrascht alle Jahre aufs Neue.

Ausgerechnet ein Abfallprodukt, das in der Weihnachtszeit im Übermaß anfällt, verspricht da Abhilfe: die Orangenschale. Legt man ein wenig von der Pelle mit in die Plätzchen- oder Lebkuchendose, bleiben die guten Elisen länger so, wie man sie mag. Ein Rat aus Omas reichem Erfahrungsschatz.

Weihnachten ohne Orangen ist undenkbar. Schon ihr Duft weckt Erinnerungen - so wie viele andere Aromen. Der Geruch eines Lagerfeuers erinnert vielleicht an längst vergangene Strandpartys mit Gitarrenmusik und kreisenden Rotweinflaschen. Eine Auster ans Meer beim letzten Urlaub in der Bretagne. Proust-Effekt nennen Forschende das. In Marcel Prousts Roman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" befällt den Protagonisten Swann beim Genuss einer Madeleine ein Glücksgefühl - er reist in seiner Erinnerung zurück an jenen Sonntag in seiner Kindheit, als alles stimmte, als seine Tante Léonie dieses Gebäck in ihren Tee eintauchte und ihm anbot.

Früher kamen Orangenschalen gespickt mit Nelken ins Blaukraut

Anders als die Madeleine schafft es die Orange, ein kollektives Glücksgefühl zu wecken wie kaum ein anderer Duft. Orange gleich Weihnachten, darauf können sich fast alle im Abendland einigen.

Doch am Ende des Genusses liegt ein Berg Orangenschalen auf dem Tisch. Was tun? Wegwerfen? Selbst wer sie korrekt in den Biomüll entsorgt, sollte vielleicht auch hier erst mal Oma fragen. "Viel zu schade", würde diese ausrufen - und sogleich aufzählen, was alles noch aus der Hülle dieser Frucht herauszuholen ist.

Früher kamen Orangenschalen gespickt mit Nelken ins Blaukraut. Oder man trocknete sie auf dem Ofen. Zusammen mit ebenfalls getrockneten Apfelschalen und einer Zimtstange in eine Schale ergaben sie ein hausgemachtes Potpourri, das später neben dem Ofen seinen angenehmen Weihnachtsduft verströmte. Das funktioniert genauso gut daheim auf dem Heizkörper. Doch das ist längst nicht alles.

Mit frischen Schalen lassen sich auch Badarmaturen reinigen

Die Briten kochen mit Orangenschalen ihre geliebte bittere Marmelade ein, hierzulande sind sie unverzichtbar im Silvesterpunsch. In Südfrankreich verstand man sich schon vor Jahrhunderten auf die Kunst, Zitrusfrüchte zu kandieren. Die kamen dann als Spezereien nach Deutschland, wo man sie als Zitronat und Orangeat in den Stollenteig mischte.

Mit frischen Schalen lassen sich zudem Badarmaturen reinigen. Die Zeitschrift Ökotest empfiehlt sogar, sie in Baumwollsäckchen in die Wasch- und in die Spülmaschine zu stecken. Das beuge der Verkalkung der Geräte vor und beseitige unangenehme Gerüche. Als kosmetische Zutat ist vor allem das Orangenöl beliebt. Es soll die Haut reinigen, verfeinern und Altersflecken vorbeugen. Die Schale der Orange hilft gewissermaßen gegen alles - außer gegen Orangenhaut und den Geruch von nassem Hund.

Wer Öle, Essig, Badreiniger, Kosmetik, oder feinen Tee aus der Schale der Orange selbst machen möchte, sollte unbedingt darauf achten, unbehandelte Früchte zu kaufen. Man könnte sogar ein paar kleine Geschenke daraus fertigen. All das braucht ein wenig Vorlauf. Wenn die Verwandtschaft schon vor der Türe steht, ist es eindeutig zu spät. Auch an die Orangenschale in der Lebkuchendose sollte man früher denken. Als Blitzweichmacher für vertrocknetes Kleingebäck taugt sie nicht.

Da bleibt dann nur noch, das Gebäck gepflegt ins Heißgetränk zu tauchen - so wie es Swanns Tante Léonie mit der berühmten Madeleine gemacht hat.