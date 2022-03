Von Titus Arnu

Die Gaststube der Pizzeria "O'Vesuvio" in Egglham war auch schon mal gemütlicher. Wo früher hungrige Gäste an gedeckten Tischen saßen und dampfende Teigfladen in Stücke säbelten, stehen jetzt stahlglänzende Maschinen auf dem Kachelboden. Mitten im Raum thront ein mit Schamottsteinen ausgekleideter Tunnelofen, daneben sind Stationen zum Belegen der Pizzas aufgebaut. Im Nebenraum gibt es einen Schockfroster, in dem die frisch gebackenen Teigscheiben 20 Minuten lang bei minus 30 Grad hart gefroren werden. "Das ist das Herzstück unserer kleinen Manufaktur", sagt Inhaber Simone Lombardi mit Stolz in der Stimme.