Von Fabienne Hurst

Als Kind glaubt man ja, was Erwachsene im Fernsehen sagen. Wenn etwa in der Lieblingssendung einer Neunjährigen ein gewisser Alfred Biolek behauptet, dass man Pilze gar nicht garen muss, "weil man sie ja auch roh essen kann", dann stellt sie das nicht infrage. Doch 25 Jahre später weiß diese nun längst nicht mehr Neunjährige es besser: Biolek hatte unrecht. Natürlich kann man Pilze roh essen. Man kann schließlich auch in einen Schwamm beißen oder auf ein Stück Karton. Doch schlimmer als ein roher Champignon ist wohl nur die Variante meines Onkels Jean-Claude, der Pilze früher immer in Salzwasser "blanchiert" hat. Jedenfalls: Nach diesen traumatischen Erinnerungen habe ich um die Dinger lange einen Bogen gemacht. Bis jetzt.