Von Katja Dreissigacker

Pickel scheinen perfiderweise eine Art siebten Sinn zu haben: Wenn man sie am wenigsten brauchen kann, reifen sie zu voller Blüte heran. Es gibt wohl kaum jemanden, der sich in diesen Momenten nicht schon mal ein Wundermittel gewünscht hat. Eine Art SOS-Pflaster oder eine Tinktur mit Zauberkräften, die den Pickel im Nu wieder verschwinden lässt. Einige Hersteller preisen genau solche Produkte in ihrem Sortiment an. Eine Kategorie, bei der Dermatologe Christoph Liebich so seine Zweifel hat.

Der Hautexperte mit Praxis in München ist unter anderem auf Akne-Therapie spezialisiert, bei Jugendlichen und bei Erwachsenen. Er weist darauf hin, dass es zu unterscheiden gilt zwischen einzelnen Pickeln und der Hauterkrankung Akne. Wer Akne hat, sollte einen Dermatologen aufsuchen und über mögliche Therapien sprechen - schon allein, weil als Spätfolge unschöne Narben entstehen können.

Studien der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass neben einer erhöhten Talgproduktion, Entzündungsreaktionen und einer unzureichenden Abschilferung der Haut auch die Ernährung eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Pickeln spielt. Milchprodukte, Zucker, Weißmehl und künstliche B-Vitamine sollte man so gut es geht vermeiden, wenn die Haut zu Pickeln neigt. Eine zu reichhaltige Gesichtspflege und das Ausdrücken der roten Pusteln ist eher kontraproduktiv, beides begünstigt nämlich die Ausbreitung der Unreinheiten. Empfehlenswert ist dagegen eine regelmäßige Ausreinigung der Haut bei einer dermatologischen Kosmetikerin. Ob die sogenannten SOS-Anti-Pickel-Präparate dabei eine sinnvolle Ergänzung sein können und, falls ja, welche sich dafür am besten eignen, hat Chrisoph Liebich für uns getestet. Die Produkte sind in Apotheken, Drogerien und Parfümerien erhältlich.