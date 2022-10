Von Silke Wichert

"Ahhhh, Deep Purple!", ruft Bella Hadid triumphierend, als hätte sie die Quizfrage des Tages erraten. Das derzeit meistgebuchte Model hat gerade den Backstage-Bereich von Versace betreten, deren Show an diesem Septemberabend in Mailand stattfindet. Ihre spontane Conclusio ist absolut richtig - allerdings auch kaum zu übersehen. Die anderen Models, teilweise schon seit Stunden an einer endlosen Reihe von Schminktischen in der Mache, tragen lilafarbene Bademäntel, dramatisch lila geschminkte Augen, dunkellila Lippen, schwarz-lila Nagellack. Donatella Versaces aktuelle Schaffensphase ist also offensichtlich tieflila, und wenn es darum geht, diese Vision in einen Make-up-Look zu gießen, gibt es nur eine Frau, die dafür infrage kommt. Sie steht gerade dicht neben der Designerin: Pat McGrath. Imposante Erscheinung, typische Uniform aus breitem schwarzen Haarband und schwarzem Hemd; ähnlich wie bei Friseuren, die oft selbst keine Frisur haben, wirkt sie kaum geschminkt.