Von Marten Rolff

Die Paella hat zuletzt eine Menge Tiefschläge hinnehmen müssen. So sehen es zumindest viele Köche der Region Valencia, aus der das Rezept für die Reispfanne stammt. Offiziell ist die Paella das beliebteste und besterforschte Gericht Spaniens. Doch die Bekanntheit, so sagen Valencias Köche, habe leider dazu geführt, dass Paella auch das meistverhunzte Gericht Spaniens sei, ja: Die Verfälschung bedrohe die Reispfanne in ihrer Existenz.