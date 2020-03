"Mein Gott, all das, was da wächst, kann man essen"

Wäre sie ein Junge, sagt Mette Søberg, dann wäre sie wohl Maurer geworden. Wie auch der Vater, der Großvater und all die Onkel und Vettern. Nach dem Abitur spielte sie mit dem Gedanken an ein Studium, internationale Politik, aber weil sie schon als Kind im Urlaub lieber Fischmärkte als Strände besuchte, meldete sie sich schließlich doch an der Kochschule in Kopenhagen an. Dann stand sie das erste Mal in einer Küche: "Ich dachte: Wow! Diese verrückte Energie."