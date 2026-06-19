Ständig ist vom Ladensterben die Rede, und wer noch gelegentlich in Innenstädten unterwegs ist, kann das häufig selbst beobachten. Aber das gilt natürlich nicht für alle Adressen und offensichtlich schon gar nicht für diese in München: Maffeistraße 3, Flagshipstore Mytheresa . Der wurde diese Woche nach aufwendiger Renovierung wiedereröffnet. Moderner, eleganter, umwerfender, leider auch sündhafter: Weil die Kundinnen hier demnächst noch mehr verführt werden, ihre Kreditkarte an den Anschlag zu bringen. Allein dafür, dass es die einzige Boutique in ganz Deutschland ist, die die Kollektion von Phoebe Philo führt, sorgt für regelrechtes Pilgershopping. Die Neugestaltung übernahm, wie schon das letzte Redesign und die Einrichtung des Männerladens, der italienische Architekt Roberto Baciocchi. Die drei Etagen sind jetzt noch großzügiger und offener gestaltet, statt Marmor wurde auf Travertin, Glasbausteine und viel Holz gesetzt, und während in anderen Stores alles an langen Kleiderstangen hängt, stehen hier nun beleuchtete Säulen im Raum, die irgendwie an die „Beamkapseln“ von „Raumschiff Enterprise“ erinnern. Womöglich findet man sich deshalb plötzlich in den verspiegelten Umkleidekabinen wieder?

Just Bee Nice

Natürlich cremen

Seid nett zu den Bienen, damit liegt man als Slogan schon mal nicht falsch – hierzulande werden die fleißigen Insekten bekanntlich sehr geliebt. Die Zahl der Hobbyimker steigt, mehr Schutz für Bienen bewegt die Menschen und kann Regierungen unter Zugzwang bringen wie beim erfolgreichen bayerischen Volksbegehren vor einigen Jahren. Bei der Kosmetikfirma Just Bee Nice geht es zwar nicht in erster Linie um gesellschaftliches Engagement, aber der Name dürfte für positive Assoziationen sorgen. Teil der Gesichtspflege-Linie sind unter anderem eine Tagescreme mit Aloe Vera, Face Oil mit Brokkolisamen- und Aprikosenkernöl, eine Reinigungslotion und Lippenbalsam im Glastiegel. In allen Produkten gehören Propolis und Gelée Royale zu den Inhaltsstoffen, die Sonnencreme (SPF 50) setzt auf die Wirkung des natürlichen Bienengifts Apitoxin. Und Gutes tun gehört auch mit zum Programm, wie der Hersteller mitteilt – Kunden unterstützten mit ihrem Einkauf die Renaturierung von Streuobstwiesen.

AirUp

Kunstvoll hydrieren

Es ist heiß. Es ist Fußball-WM. Alle haben Durst. Die Münchner Marke Air Up, die mit ihrem innovativen Aroma-System in den vergangenen Jahren für Furore gesorgt hat, präsentiert passend dazu ihre erste Art-Edition: Gemeinsam mit dem Illustrator Gabe wird die Trinkflasche zum Designobjekt und könnte auch die Sammelleidenschaft wecken. Denn die Kollektion greift mit fünf verschiedenen Länderdesigns die Idee auf, dass Fußball überall anders gelebt wird und Menschen dennoch verbindet, genau wie man es jetzt während der WM erlebt. Die Ästhetik der Flaschen aus figurativen und abstrakten Elementen ist inspiriert von 1990er-Jahre-Subkulturen wie Graffiti und Comics und umfasst unter anderem Designs für Deutschland, Frankreich und England und auch eine Unity-Edition. Natürlich gehört auch das Aroma-Pod-System dazu, mit dem Air Up bekannt wurde – die kleinen Ringe in verschiedenen Geschmacksrichtungen werden um das Mundstück gelegt und verschaffen beim Trinken ein verblüffend deutliches und fruchtiges Geschmackserlebnis – obwohl man nur Wasser trinkt. Hydration leicht, kalorienfrei und nicht langweilig gemacht – das ist das Erfolgsrezept von Air Up. Für die neue Edition wurden die Flavours visuell und geschmacklich auf die jeweiligen Länder abgestimmt. Die stabilen Trinkflaschen aus Tritan funktionieren aber natürlich auch ohne die Pods – und auch jenseits der Fußball-WM.