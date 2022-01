Von Max Scharnigg

Es gilt in der Mode genauso wie bei Möbeln: Maß aller Dinge ist die Maßanfertigung. Ein millimetergenau in die Dachschräge eingepasster Schrank erfreut Betrachter und Besitzer, genau wie ein Anzug, der auf die individuelle Schräge der Schultern geschneidert wurde. Während bei Anzügen aber oft nur der Preis und der mehrmalige Besuch beim distinguierten Herrenschneider abschreckende Faktoren sind, gibt es bei Möbeln eine ganze Reihe an Einwänden gegen einen Termin mit dem Schreiner: Man kennt keinen oder wenn doch, hat der erst in zwei Jahren Zeit für kleinere Aufträge, der Grundriss eignet sich nicht für Einbaumöbel, oder man wohnt sowieso eigentlich zur Miete und ja, eine beträchtliche Investition ist so ein Einbau natürlich auch immer.

Nicht zuletzt wegen dieser Hürden erfreut sich in der Möbelbranche ein Prinzip wachsender Beliebtheit, das dem Megatrend der Mass Customization zuzuordnen ist: der Konfigurator. Er verspricht, wenn auch nicht gerade Einbaumöbel, so doch immerhin eine Annäherung an die persönlichen Wünsche und räumlichen Eigenheiten ihres zukünftigen Besitzers und macht ihn gleichzeitig zum aktiven Designer seiner Wohnumgebung.

In seiner Frühzeit ist mancher dem Möbel-Konfigurator vielleicht am Computerterminal in der Ikea-Küchenabteilung begegnet, und nicht selten hat diese erste Begegnung mit einem 3D-Baukasten gleich tiefgreifenden Schaden hinterlassen: Zu unübersichtlich, zu kompliziert, zu schwierig zu bedienen waren die Systeme oft noch. Und der Kunde womöglich auch überfordert von der pixeligen 3D-Optik der unter seinen Mausklicks entstehenden Küche. Oder von der Verantwortung, selbst und sofort ein paar Dutzend Detailentscheidungen für das zukünftige Küchenleben treffen zu müssen. Heute sind Konfigurations-Programme und die allgemeine Digitalbereitschaft beim Onlineshoppen so weit fortgeschritten, dass die Möglichkeit, an Rechner oder Smartphone den nächsten Kleiderschrank, die Regalwand oder das Sofa zusammen zu klöppeln, eher als Vorteil und Service empfunden wird.

Der Kunde baut sich sein Regal gewissermaßen zweimal zusammen

So erlebte die Möbelbranche in den letzten Jahren den Aufstieg etlicher Anbieter, die alles über den Konfigurator laufen lassen und bei denen es also weder ein Standard-Sortiment noch die in der Möbelbranche üblichen Zwischenhändler gibt. Sehr präsent im Markt ist damit etwa die polnische Marke Tylko, die schlicht-moderne Sideboards, Bücherregale oder zuletzt auch ganze Kleiderschränke zum Selbstentwurf auf der Homepage anbietet. Mit ein paar Klicks und Maßeingaben wachsen dort schnell die Schränke (und der Preis rechts oben auf dem Bildschirm) und lassen sich zentimetergenau in der Breite und darüber hinaus in Sachen Farben, Stil, Türen und Schubladenverteilung variieren. Noch breiter ist das Angebot beim Münchner Konkurrenten Mycs, der zusätzlich Tische, Sofas und sogar Stühle in seinen Konfigurator wandern lässt - wo sie dann immerhin noch in der Lackierung und den Fragen Armlehnen ja/nein oder Polster modifiziert werden können. Immerhin, wer sich seit jeher danach sehnte, kann hier für um die hundert Euro einen Stuhl mit gelber Rückenlehne und blauen Beinen in Auftrag geben.

Detailansicht öffnen Länge, Türen, Schubladen: Bei Tylko dreht sich alles um individuell anpassbaren Stauraum. (Foto: Tylko)

Wenn das Programm Neugierige gut an die Hand nimmt und sich schnell ein Erfolgserlebnis beim Konfigurieren einstellt, ist die Technik ein Gewinn für beide Seiten: Der Käufer bezahlt am Ende genau für das Möbel, das er braucht und möchte. Und zwar nicht wesentlich mehr, als Vergleichbares von der Stange kosten würde. Auf Herstellerseite ist hingegen ein großer Grad an Automatisierung möglich, da jeder Kunde mit seinem Bestellabschluss quasi direkt einen Auftrag für die digitale Zuschnittstation in der Fabrik formuliert. Der Zauber der Mass Customization wirkt: Der Kunde hat das Gefühl, ein ganz persönliches Möbelstück gestalten zu können, und der Händler bietet nur genau das an, wofür Fertigungsstraßen und Logistik optimiert sind. Eine Homepage mit Konfigurator ersetzt so den stationären Möbelhandel, das Schaufenster, die Beratung und jährlich wechselndes Sortiment - ein paar neue Schubladenknäufe oder Farben in der Auswahlpalette genügen, Designer ist der Kunde ja selbst. Er baut sich sein Regal gewissermaßen zweimal zusammen: erst am Bildschirm und ein paar Wochen später nochmal, wenn die zentnerschweren Flachpakete in die Wohnung geliefert wurden. Und wenn das neue Sideboard dann doch nicht ganz in die Mauernische passt oder das Ganze aussieht wie Grütze, trägt er auch dafür selbst die Verantwortung.

Der Pax-Konfigurator von Ikea ist immer noch ziemlicher Fummelkram

Wer ein bisschen Lust am Einrichten und Gestalten hat, findet bei den ausgereiften Konfigurator-Angeboten heute jedenfalls durchaus ein paar Stunden Spielfreude und aktive Wohnlust. Aus Marketingsicht sind die Programme deswegen eine exzellente Form der Kundenbindung - der Nutzer umkreist spielerisch sein Produkt, engagiert und identifiziert sich eigenhändig mit der Marke. Das gilt aber nur, wenn der Baukasten angenehm selbsterklärend funktioniert. Der Pax-Konfigurator von Ikea ist zum Beispiel immer noch ein ziemlich komplexer Fummelkram, bei dem der hoffnungsvolle Plan vom neuen Schlafzimmerschrank leicht in phlegmatischem bis verzweifeltem Herumklicken ausbrandet.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Entscheidungshoheit, die der Konfigurator auf den Kunden abwälzt. Anders gesagt: Wer sich mit seinem Partner schon vor Netflix nur schwer entscheiden kann, gerät bei zig Farb- und Formvarianten für die Anrichte schon mal in tagelange, innenarchitektonische Debatten, die nicht selten im dauerhaften Vertagen des Projekts enden. Dass man die erstellten Schränke und Kommoden nicht wirklich sieht, birgt zusätzliche Unsicherheiten, egal wie überzeugend die Animation sein mag. Wer will schon tagelang sein Sideboard optimieren, um dann festzustellen, dass das Nussbaumfurnier in echt billig aussieht oder der mühsam ausgesuchte Gelbton ins Orange changiert. Und auch wenn alles so aussieht wie geplant, fällt das Aha-Erlebnis am Ende gerne ein bisschen verhalten aus - denn gerade angesichts allzu kühner Farbvariationen am neuen Stauraum, erkennt der eine oder andere vielleicht doch, warum diese Aufgabe andernorts von ausgebildeten Designern übernommen wird.

Bei einem der Pioniere des Konfigurations-Prinzips, der Firma Cubit in Düsseldorf, gibt man den Kunden im akuten Kreativprozess deshalb auch gleich passende Farbkombination zur Orientierung an die Hand. Cubit startete schon 2006 mit konfigurierbaren Regalen und macht jetzt vor allem mit Polstermodulen Furore. Die frei kombinierbare Sofaserie hat nicht nur einen hohen ästhetischen und handwerklichen Anspruch und wird in Westfalen gebaut, bei Cubit ist man besonders auf die enorme Palette an Farben und Stoffen stolz. Sie rücken einen Sessel aus dem Konfigurator schon ziemlich nah an etwas, für das man sonst Schreiner und Polsterer braucht - ein einmaliges Möbelstück nämlich, in guter Qualität. Dass sich allerdings nicht jedes Produkt für den Konfigurator eignet, hat man bei Cubit auch gemerkt - eine Leuchtenserie etwa, bei der man Lampenschirm, Korpus und Fuß, Holzart und Finish auswählen konnte, kam nicht an und ist wieder aus dem Angebot verschwunden. Manches Feld sollte auch weiterhin den Designern überlassen bleiben.