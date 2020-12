Von Gerhard Matzig

"Dort oben leuchten die Sterne", heißt es in dem bekannten Rabimmel-rabammel-rabum-Volkslied aus dem echt dusteren 19. Jahrhundert, "und unten, da leuchten wir." Offen gesagt: Als Vater von inzwischen älteren Kindern, der den Martinsumzug doch schon das eine oder andere Mal im winterlichen Nieseldunkel herumtrottend und innerlich heimlich verfluchend erlebt hat, schien der coronabedingte Laternenausfall in diesem Jahr verschmerzbar. Auch Süßweinplörre steht ja nicht auf der Liste der Gottgefälligkeiten.

Aber dann traf man beim Spazierengehen, was größere Kinder wegen fehlenden Internetzugangs in freier, also unzumutbar analoger Natur geschickt meiden, auf lichtlosen Randwegen Münchens vereinzelte Kleinstkindgruppen und Laternenüberbleibsel. Die jedoch dem Sternenleuchten so wenig Masse entgegenzusetzen hatten mit wenigen, inkriminiert zusammengebastelten Kinderlaternen (jedoch im virologisch korrekten Abstand), dass man einmal fast losheulen wollte. Dann fiel einem auch noch Hesse ein: seltsam, im Nebel zu wandern. Ein Grusel alles in allem dieses 2020.

So traurig, einsam und unluxhaft erschien einem das Sargdeckeldunkel der pandemischen Gegenwart schon lange nicht mehr. Mein Licht ist aus, ich geh' nach Haus - und dann? Hört man sich den neuen, leider auch nicht sonderlich erhellenden Nachrichtenüberblick und die Sorgen eines Mahnmals namens Söder an.

Der "Black Friday" wird das Letzte sein, was von unserer Zivilisation kündet

An diesem Wochenende fällt neben den glimmenden Weihnachtsmärkten nun auch der Nikolaus als Lichtblick aus, denn Bayerns Gesundheitsministerin erklärte jüngst, zu Recht natürlich, dass die Kontaktbeschränkungen auch für ihn gelten: "Es darf nicht passieren, dass der Nikolaus von Haus zu Haus geht und neben Geschenken womöglich auch das Virus im Gepäck hat." Fehlt nur noch, dass auch der leuchtende Coca-Cola-Truck, den uns die USA immer so zuverlässig kitschfreundlich um diese Zeit schicken, in die Quarantäne muss.

Darauf wird der Krampus achten. An der Seite vom Nikolaus ist der Bartl ja ganz grundsätzlich für die pädagogische Drecksarbeit zuständig. Und überhaupt für alles Schwarze. Der virensichere Konsumterror "Black Friday" wird irgendwann einmal das Letzte sein, was von unserer Zivilisation kündet. Wie einst auch das Aufkommen der Straßenlaternen - nachzulesen im großartigen Buch "Licht, Schein und Wahn" - bald schon dem Werbeleuchten der Moderne an Strahlkraft kaum mehr etwas entgegenzusetzen hatte. Aber klar: Martinsumzug, Nikolaus, leuchtende Kinderaugen, brennende Kerzen, Böller gar . . . Das geht nicht. Und so wird es Nacht.

Es ist deshalb ein nicht geringes Glück, dass in dieser Saison des Elends beherzte Jogger, Spaziergänger, Hunde, Katzen, Kinderroller oder Biker das Geschäft des Illuminierens übernehmen. Seit einigen Jahren machen sie schon glühwürmchenmäßig und leuchttextiltechnisch auf sich aufmerksam, wobei man aktuell anzuerkennen hat: Die Erleuchteten, denen man nun überall ab halb fünf Uhr nachmittags begegnet, sind nicht nur ein wichtiger Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit; die Illuminati der Freizeitgesellschaft übernehmen dankenswerterweise auch die sonst unlösbare Lichtermeer-Aufgabe aus dem Rabimmel-Lied: und unten leuchten wir - und zwar in den schönsten und manchmal auch nicht so schönsten Neonfarben.

Die neuen Illuminati auf unseren Straßen sind ein kleiner Trost

Zwar sind für Jogger und Walker auf- und eingenähte Reflektoren für das Outfit schon längst bekannt (und die Stirnlampe auch): Aber nun sind auch oft illuminierte Gurte zu sehen, die man um die Hüfte oder vor der Brust trägt. Zu sehen sind sie im Wortsinn gut. Hatte man früher die Wahl zwischen Sicherheitswesten in Gelb oder Orange, so gibt es inzwischen Accessoires, die fast schon Style, wenigstens aber Regenbogenfarbigkeit entfalten: Mützen, Schnürsenkel, Schuhe, Bänder, Clips gibt es inzwischen in jedweder Buntheit. Die Achtzigerjahre, die der Welt einst die Neon-Mode schenkten, leuchten einem wieder heim. Es gibt auch Fahrradschlösser, Tretrollerreifen, Regenschirme oder Hundehalsbänder, die aufgeregt signalhaft blinken und leuchten, wobei sich der furchterregende Höllenhund, der da auf einen zukommt, am Ende doch nur winselnd als Nachbars Pinscher erweist.

In Dan Browns Thriller sind die "Illuminati", also die Erleuchteten, die sich einst, zumal in Bayern, gegen das Dunkel der Kirche um das hellere Wissen der Wissenschaft bemühten, als gedungene Mörder und bizarre Gottlosigkeiten unterwegs. Die Illuminati, die man derzeit antrifft als Skater, Biker, Jogger oder Gassigeher, sind dagegen in pandemischen Zeiten ein Sinnbild der Hoffnung. Mögen sie leuchten und verkehrssicher sowie tröstlich sein in dunkler Zeit. Rabimmel, rabammel, rabum.