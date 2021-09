Von Anne Goebel und Silke Wichert

Alter Sex

Wenn die Corona-Monate der Kokon waren, dann sind die soeben in Mailand geschlüpften Schmetterlinge von der besonders flatterhaften Sorte: Bunt, schillernd und zu hundert Prozent auf Effekte aus. Die frenetische Rückkehr zum hitzigen Party-Outfit ist der lauteste Trend für kommenden Sommer. Das bedeutet: kein Platz für modische Zweideutigkeiten, es geht um Haut, Beine, Dekolleté. Dolce&Gabbana zeigten zu aufbrandenden Sounds eine schier endlose Parade ultraknapper Röcke und schenkelhoher Stiefel, dazu Denim mit Glitzer, Corsagen - und T-Shirts mit Jennifer-Lopez-Motiv zur Untermalung der ohnehin glasklaren Botschaft: Endlich feiern wie Jenny from the block. Anklänge an die frühen Nullerjahre auch bei Versace (Madonnas Tochter Lourdes im medusenhaften Silberdress) und bei Sex-sells-Altmeister Roberto Cavalli mit den notorischen Animalprints. Sogar bei Missoni: Winziger Triangel-Strick für Bikinis und Bralettes. Debatten um Me Too und den Männerblick auf Frauenkörper? Scheinen gerade sehr weit weg zu sein. Andererseits, wie es eben ist beim Heißhunger nach langer Abstinenz: Man isst erstmal viel zu viel durcheinander. Zeit für Vernunft ist später.