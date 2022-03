Von Dennis Braatz

Wenn in ein paar Tagen die Pariser Fashion Week beginnt, werden wieder im Sekundentakt sündteure Kleider auf den aufwändigsten Laufstegen präsentiert, flankiert von Champagner-Empfängen, Austernhäppchen und Gala-Dinners. Kurzum: In der Weltstadt der Mode wird wie üblich verschwenderisch gefeiert. Ob's das braucht? Brauchen ist ein heikles Wort, wenn es um Luxusmode geht. Aber diesmal wird der Begriff tatsächlich seine Berechtigung haben. Denn mitten in der großen Party tritt ein neues Modelabel an für jene Menschen, die sich von all dem nicht nur nie etwas leisten könnten. Sondern häufig nicht einmal mehr besitzen als das, was sie am Körper tragen: Obdachlose. Sheltersuit Label heißt das Projekt, dahinter steckt der Niederländer Bas Timmer.