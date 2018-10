Man muss schon sagen: Einen Mann mit einer derartigen Gesichtsmaske auf der Rübe würde man lieber nicht nach dem Weg fragen. Dazu hat man einfach zu viele Filme gesehen, in denen übergezogene Sturmhauben zuverlässig andeuten, dass gleich rumgeballert wird. Wer sich aber bei grimmiger Witterung zu sportlichen Zwecken schon mal in so eine Vollmütze gezwängt hat oder an Kindertage zurückerinnert, in denen einem derlei ungefragt übergezogen wurde, muss schon zugeben: Diese Form des Überziehers trägt sich recht angenehm. Wir tendieren ja dazu, unsere Gesichtsmuskeln niemals zu entspannen, selbst im Schlaf ziehen wir Grimassen oder beißen die Zähne aufeinander. Aber verhüllt unter so einer straffen Wolldecke werden Wangen, Mund und Kinn geradezu eingeladen, einfach mal nichts zu machen und sich hängen zu lassen. Jede Maske gibt ihrem Träger ein Stück weit die Freiheit, kurz mal niemand sein zu müssen. Außerdem hält die Gesichtswolle wirklich angenehm warm, wie es sonst eigentlich nur die Bettdecke tut. Allerdings könnte es sein, dass es mit so einer Sturmhaube wie diesem Modell von Gucci (erhältlich zum Beispiel über Matchesfashion.com) doch bald wieder ungemütlich wird. Zum Beispiel, wenn man in Wien unterwegs ist und der Gendarmerie erklären muss, warum man so dreist gegen das Verhüllungsverbot verstößt. Weil es der letzte Schrei ist und die Mütze einen Wochenlohn gekostet hat, dürfte als Antwort nicht reichen. Mode ist politisch, das wäre dann einmal mehr bewiesen.

Bild: Hersteller