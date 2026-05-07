Für sie: Weise Entscheidung

Gut möglich, dass dies Anna Wintours letzte Met Gala war, also jenes jährliche New Yorker Fashion Event, das Geld fürs Museum sammelt. Denn wenn man mit den Bezos ins Bett geht - sie also für viel Cash zu Co-Gastgebern macht, dann muss man sich schon ein bisschen mehr konzentrieren, um sich unangreifbar zu machen. Damit ist nicht nur der Amazon-Aktivisten-Shitstorm gemeint, da wäre auch der intellektuell doch sehr faule Dresscode „Fashion is Art“ zu nennen. Warum nicht gleich „Klamotten sind Trend“ oder „Wasser ist nass“? So machte an dem Abend jeder völlig undiszipliniert was er wollte. Für die einen war das Event ganz einfach eine Gala zum Aufbrezeln (Nicole Kidman im Chanel-Paillettenkleid), für andere Frühlings-Halloween (Heidi Klum als Statue), und wieder andere waren mit Marketing beschäftigt (Madonna spielte ihre eigene Musik). Wie riesig das PR-Debakel für die Vogue ist, sieht man daran, dass die Kommentatoren das ehemals wichtigste Mode-Event mit den Hunger Games verglichen („Ich schaue im Distrikt 13“). Am unbeschadetsten kam man als Branchenmitglied aus der Sache heraus, wenn man gar nicht hinging. Der Pariser Designer Simon Porte Jacquemus machte es anders und kleidete seine Großmutter Liline in luftiges Weiß, mit dem dresscode-tauglichen Hinweis auf Gips-Statuen von Giacometti. Das kann natürlich nur eine Nebelkerze gewesen sein. Die wahre Absicht war sicher eine andere: Dem Auge des Betrachters mit diesem minimalistischen Look - und dem schönen, weisen Gesicht seiner Oma - bei all dem vulgären Trash einen Ruhepol zu bieten und sich so abzugrenzen. Und klar, in vielen Teilen der Welt trägt man als Gast Weiß auf Beerdigungen. Ruhe in Frieden, Met Gala.