Von Marten Rolff

Ich habe das Glück, zu den wenigen Menschen zu gehören, die sich mit ihrer Schwiegermutter verstehen. Sie ist eine hervorragende (Hobby-)Köchin und -Bäckerin, und wir sprechen oft und gern über Essen. Bei Rezepten sind wir allerdings manchmal unterschiedlicher Meinung. Zum Beispiel, weil sie findet, ein gutes Gericht zeichne sich vor allem durch zweierlei aus: durch ein solides Kosten-Nutzen-Verhältnis und durch die strikte Geheimhaltung seiner Zubereitung.

Eigentlich ist meine Schwiegermutter Grundschullehrerin, aber eine mit legendärem Geschäftssinn. Es ist das gute "Wirtschaften", das ihr in der Küche am meisten Spaß zu machen scheint. Da sie als Tochter eines anglikanischen Pastors in Indien aufwuchs, ziehen ihre Kinder sie gerne damit auf, dass sie entgegen ihrer christlichen Überzeugungen heimlich an die Reinkarnation glaube und davon träume, als Leiterin einer umsatzstarken indischen Großbäckerei wiedergeboren zu werden. Im Lehrerzimmer zum Beispiel kochte sie stets guten Kaffee (und nutzte dafür früh die damals in Mode kommenden Siebstempelkannen) - aber nur um ihn an die Kollegen zu verkaufen. Und als sie in Pension ging, überließ sie dem Kollegium die Kaffeekannen - gegen eine angemessene Ablöse, versteht sich.

Über Jahre buk sie für einen kleinen Nebenverdienst zweimal pro Woche für ein Café um die Ecke einen Kuchen. Ihr Paraderezept war ein beeindruckender Victoria Sponge Cake mit Füllung und geliertem Passionsfruchtguss. Die Zubereitung war so effizient getaktet, und der köstliche Mantel derart virtuos portioniert, dass selbst größere Preissprünge auf dem Tropenfruchtmarkt ihre Marge nicht ernsthaft in Gefahr gebracht hätten. Ihre Kollegen liebten ihren Kaffee, genau wie die Gäste von ihrem Kuchen schwärmten. Und sie ist bis heute davon überzeugt, es habe daran gelegen, dass sie sich stets an eine wichtige Regel halte: Ein Koch sollte bei einem guten Gericht weder Wareneinsatz noch Zubereitung offenlegen. Nicht unbedingt aus Geiz, sondern weil beides unnötigerweise den Mythos und damit die Wertschätzung, kurzum: den Genuss kaputtmache.

Zehn Köche, zehn verschiedene Gerichte

Sie hat sicher nicht unrecht. Doch ich persönlich finde schon rein beruflich, dass man Informationen teilen sollte und gute Rezepte gar nicht offensiv genug unter die Leute bringen kann. Ohnehin ist es ja so: Gibt man exakt dasselbe Rezept an zehn Köche oder Bäckerinnen, wird man trotzdem zehn verschiedene Ergebnisse haben. Für die Vielfalt (und die Verbesserung der Gerichte) ist das ein Segen.

In dieser Kolumne soll es daher um ein Rezept gehen, das eine kleine Ewigkeit geheim gehalten wurde und bei dem mich vor allem die Diskrepanz zwischen Einfachheit und Wirkung beeindruckt. Wie gut es sein muss, beweist schon die Tatsache, dass es sich um eine Mehl- und/oder Eierspeise (da gehen die Meinungen auseinander) aus dem Salzburger Land handelt. Welcher Norddeutsche wäre so wahnsinnig, sich in dieser Disziplin aus dem Fenster zu lehnen? Doch hier machen wir eine Ausnahme. Ich bin ja nicht der Experte, sondern nur Kopist und Übermittler.

Die Rede ist vom Schnee-Omelette - fester als Soufflé, leichter als Schmarrn und fluffiger als herkömmliches Omelette. Eine so einfache wie tröstliche und dabei angenehm dezent süße Nachspeise, die meine Kollegin Katharina Seiser bei einem Abendessen im vergangenen Herbst binnen weniger Minuten aus dem Ärmel schüttelte. Das Rezept stammt aus dem im Salzkammergut gelegenen Gasthaus Stöger, in welches, auch das hat mich beeindruckt, drei Generationen der Familie Seiser über Jahre angeblich nur wegen dieses einen Gerichts regelmäßig zum Essen fuhren. Ein solches Rezept muss man sich erarbeiten. Es sollte Jahrzehnte der Überredungskunst dauern, bis sich die Seniorchefin, Frau Stöger, dazu durchrang, es an Seiser weiterzugeben. Und weitere Jahrzehnte - das Gasthaus hatte da schon für immer geschlossen -, bis Seiser sich vor einem Jahr entschied, es zu veröffentlichen. Weshalb ich es hier schamlos, aber voller Überzeugung kopiere. Denn seit ich es zu Hause erstmals nachgebacken habe, hat es seine Wirkung dort nie verfehlt.

Gut zu klauen, ist auch eine Kunst

Für Schnee-Omelette heizt man den Backofen auf 170 Grad vor (Umluft), trennt vier Eier (M), schlägt das Eiweiß mit einer großen Prise Salz und 4 gestrichenen TL Zucker steif und stellt es beiseite. Dann das Eigelb ebenfalls mit 4 gestrichenen TL Zucker so lange mit dem Mixer rühren, bis es stark cremig ist. Den Eischnee mit einem Spatel unterheben, dann 4 gehäufte TL Mehl (Type 550) hineinsieben und dieses gründlich, aber vorsichtig unterheben (das luftige Volumen soll erhalten bleiben). In einer ofenfesten, beschichteten Pfanne auf dem Herd einen großen Stich Butter schmelzen. Wenn diese zerlassen ist, die Eimasse in die Pfanne füllen und alles im Ofen für ungefähr 15 Minuten backen, bis die Oberfläche goldbraun ist.

Frau Stöger soll das Schnee-Omelette ausschließlich mit gesüßtem Schlagobers und heißen Himbeeren serviert haben (die gefrorenen Früchte kurz mit einem Schuss Weißwein, wenig (Puder-)Zucker und bei Bedarf etwas Vanille aufkochen). Ich lasse den Zucker bei der Sahne gern weg. Die Himbeeren passen tatsächlich perfekt, doch auch Sauerkirschen mit Zimt wären einen Versuch wert. Probieren Sie es aus, wandeln Sie es ab, tragen Sie ihre Erfahrungen weiter! Frau Stöger und meine Schwiegermutter müssen es ja nicht erfahren.