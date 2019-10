Traditionell passiert im August wenig in Italien, nur neuerdings Regierungswechsel. Auch die berühmten weißen Hallen der Marke Jil Sander am Castello Sforzesco in der Mailänder Innenstadt waren bis vor wenigen Tagen noch in der Sommerpause. Am ersten Montagmorgen im September versucht das Atelier, allmählich zurück zur Normalität zu finden. Freundlicherweise regnet es in Strömen, das holt einen schneller in die Realität, und viel Zeit bleibt nicht: Bereits zu Beginn der Mailänder Modewoche am kommenden Mittwoch präsentiert das Haus seine nächste Frühjahrskollektion. Bis dahin müssen alle Musterteile fertig sein, die letzten Änderungen gemacht werden, das Casting der Models stimmen. Heißt: Die meisten Designer trifft man lieber nach den Schauen.

