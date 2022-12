Von Stephanie Schmidt

Sie heißen "Say so" oder "Can't touch this" - Tiktok-Tänze, die Teenager allein oder in der Clique üben. Langweilig wird ihnen das nicht. Denn garantiert kursieren ständig neue Moves im Netz. Wenn die Tochter hüftschwingend zu den Beats des eher komplizierten "Renegade" ihr Handy zum Glühen bringt, sind auch viele Eltern davon angetan: "Endlich macht sie etwas Sinnvolles mit dem Gerät, anstatt zu daddeln." Alles wunderbar, wäre da nicht die Nachbarin, die neuerdings immer wieder anruft oder an der Tür klingelt, weil sie die coolen Choreografien nur als monotones Stampfen wahrnimmt.