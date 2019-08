2. August 2019, 18:46 Uhr Kurz gesichtet Aroma-Sommer

Im Bad duftet es jetzt nach Wacholder und Birke. Und die britische Marke Molton Brown, Spezialist für feine Seifen, lanciert ihr erstes Parfum. Die Neuigkeiten der Woche.

Von Tania Messner, Julia Rothhaas, Max Scharnigg und Silke Wichert

(Foto: National Geographic)

Der US-Sender National Geographic versorgt seit fast zwei Jahrzehnten weite Teile der US-Bevölkerung mit Naturfilmen und wissenschaftlichen Dokumentationen. Jetzt erweitert die Marke ihr Angebot um eine Kollektion von Herrenkleidung mit leichtem Expeditionscharakter. Von den zeitlosen Designs und dem bekannten Logo sollen sich sogenannte "Urban Explorer" angesprochen fühlen (in Deutschland etwa über Zalando erhältlich). Mit Jacken aus recycelten Daunen und Polyester aus alten PET-Flaschen wird dabei aber immerhin auch der Umweltaspekt berücksichtigt, für den der Sendername schließlich irgendwie steht. Die beste Botschaft der Teile ist vermutlich: Natur nicht immer nur aus dem Sessel heraus anglotzen, sondern selbst in Bewegung setzen!

Wer sich noch nichts unter dem Begriff "Waldbaden" vorstellen kann: Dabei geht es darum, bewusst Zeit im Wald zu verbringen. Weshalb man derzeit beim Spaziergang durchaus auf reglose Gestalten mit geschlossenen Augen treffen kann, auf Baumstümpfen hockend. Wenn ein Trend eine gewisse gesellschaftliche Breite erreicht, dauert es auch nicht lange, bis die Beautyindustrie reagiert. Hier etwa in Form von Massageölen, Bodylotions und Badezusätzen, die nach Kiefer, Tanne und anderen Gehölzen duften. Darunter zum Beispiel das Körperöl "Wacholder" von Susanne Kaufmann, das gegen Verspannungen helfen soll, oder die Tagespflege "Time Miracle" mit Birkenwasser des Beautylabels Mádara aus Lettland. Damit kann man ein bisschen Wald auch jenseits des Waldes mit in den Alltag nehmen.

Tattoos und Stickerei? Das passt etwa so gut zusammen wie Buchhaltung und Regenbogen. Unsinn, findet Tessa Perlow, Künstlerin aus New Jersey, die seit vielen Jahren mit ihren Entwürfen aus buntem Garn auf sich aufmerksam macht und Kleider, Ketten und Bilder aufwendig bestickt. Es sei an der Zeit, Sticken endlich aus seinem Dornröschenschlaf zu reißen, erklärt sie, und beweist das nun sogar hautnah. Für Tattly, einen Anbieter von Tattoos zum Aufkleben, hat Perlow acht Blumen- und Pflanzendesigns gestaltet, die auf der Haut tatsächlich wirken wie aufgestickt. Und das, ohne jemandem mit der Stick- oder gar der Tattoonadel wehzutun. Die Klebebilder halten bis zu vier Tagen und sind ungiftig (Set für zirka 13 Euro, erhältlich bei tattly.com).

Das hat einem früher im Berufsinformationszentrum (BIZ), auch keiner gesagt, dass es den Job mal geben würde: Diversity, Equality & Inclusion Officer. Ein Controller, damit im Unternehmen alles vielfältig, gleichberechtigt und inklusiv zugeht. In der Mode gehört die Jobbeschreibung gerade zu den gefragtesten Positionen: Nach Prada, die einen ganzen Beraterstab einrichteten, Burberry und Chanel hat jetzt auch Gucci diese Woche eine "DE&I"-Chefin eingestellt. Hintergrund: Prada hatte einen Äffchen-Schlüsselanhänger verkauft, der manchen an eine "Negerpuppe" erinnerte, Gucci einen Pullover mit halber Gesichtsmaske und rot umrandetem Lippenausschnitt, in dem viele "Blackfacing" erkennen wollten. Heftige Shitstorms folgten, deshalb haben alle Marken das größte Interesse, dass sich Ähnliches in Zukunft nicht wiederholt und es auch sonst nirgendwo Steine zum Anstoßen gibt. Interessant ist, wo Guccis neue Angestellte herkommt: Renée Tirado war zuvor in gleicher Position beschäftigt - bei der amerikanischen Baseball-League MLB.

(Foto: Molton Brown)

Geht also gleich vielfältig los. Wie man sich breit aufstellt als Marke, hat das britische Unternehmen Molton Brown längst verstanden. Gegründet 1971 in London als Friseursalon, setzten Caroline Burstein und Michael Collins nicht nur auf splissfreies Haar, sondern schon bald auf Beautyprodukte fürs Bad und die Reise. Inzwischen ist Molton Brown weltweit als Luxusanbieter für Kosmetik bekannt und beliefert als "Royal Warrant" auch das Badezimmer der englischen Queen. Mitte September wird das Spektrum wieder etwas breiter, mit den ersten Flaschen Eau de Parfum und Eau de Toilette unter dem Motto "Für Individualisten, von Individualisten". Wie individuell die 27 verschiedenen Unisex-Düfte in den ausgefallenen Flakons dann tatsächlich sind, darf ab 18. September erschnuppert werden.