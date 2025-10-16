Für sie: Leichte Muse

Was ziehe ich an? Diese Frage bewegt Leute stark, die auf Vernissagen und, noch wichtiger, auf Kunstmessen wie die Art Basel gehen. Man ist ja offiziell für die Kunst hier, weswegen man sich möglichst lässig in die angestrengt unangestrengten Künstler-Looks der anderen einfügen möchte. Und am besten wäre es natürlich, man sähe aus wie eine echte Sammlerin mit Geld- und Geschmackshintergrund. Aber das ist eigentlich vergebliche Mühe. Weil die großen Galeristen und Sammler ihre Sales schon gemacht haben, bevor solche Kunst-Events überhaupt angefangen haben - in Hotels oder Privatjets. Man ist also selbst dann längst als Adabei geoutet, wenn man auf das Preview-Event eingeladen ist, so wie hier Claudia Schiffer auf der Frieze Art Fair in London. Ja, ihr Lieblings-Bild von Andy Warhol hängt bei ihr zu Hause, außerdem noch ein Ed Ruscha mit dem Titel „Marry Me“, der in Auftrag gegebene Heiratsantrag ihres Gatten. Auf die Frage nach dem Lieblingsbild mit Warhol zu antworten, hilft aber nicht dabei, ernst genommen zu werden, genauso wenig wie das Outfit, das sie hier trägt. Wieso, sieht doch gut und unaufdringlich aus, denkt sich der unbedarfte Beobachter. Schon, aber die gut gekämmte Schiffer trägt einen Komplett-Look von Chloé, einem Label, für das sie modelt, was hier allen die ewig beweinte Verquickung von Kunst und Kommerz schmerzhaft vor Augen führt. Hätte sie doch wenigstens einen Baumwoll-Beutel mit Galerie-Logo statt It-Bag zu dieser sauberen Werbefläche getragen! Wie geht man denn nun stilvoll Kunst anschauen? Vor allem nie zur Eröffnung, sondern immer erst, wenn alle weg sind. Und dann ganz einfach als man selbst.