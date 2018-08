24. August 2018, 18:59 Uhr Karlie Kloss und Joshua Kushner Das Topmodel und der Trump-Clan

Karlie Kloss ist irre erfolgreich, smart, sozial engagiert und protestiert vor dem Weißen Haus gegen Waffengewalt. Deshalb überrascht viele zu erfahren: Ihr zukünftige Schwiegerfamilie sind die Trumps.

Von Tanja Rest

Da stand sie also, eines der meistgebuchten Models der Welt, fotografiert in den teuersten Kleidern der Welt, die Frau mit den Katzenaugen und dem Panthergang, Amerikas Sweetheart: Karlie Kloss - und war an diesem 24. März in Washington doch nur eine von 800 000. Sie trug einen "March For Our Lives"-Hoodie und in den Händen ein Schild, auf das sie "Load Minds Not Guns" geschrieben hatte, "munitioniert euren Geist, nicht eure Waffen". Sie stand vor dem Zaun des Weißen Hauses, ...