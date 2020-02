Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Klamotten etwas albern waren. Da war zunächst dieser flatternde Rock in Miamipink, unter dem sich die auf Winzgröße zusammengeschnurrte Karikatur eines Bikerkostüms befand: Leder, Nieten, Haut, String und schenkelhohe Boots all over - so ein Outfit eben, in dem weniger namhafte Ladys an einem weniger glanzvollen Ort die Stange runterrutschen. Dies wurde abgelöst von einer billigen Meerjungfrauennummer, billig im Sinne von gerade mal so bedeckten Pobacken und Brüsten, wenn auch nicht billig im finanziellen Sinn, da das Haus Versace, wie danach zu lesen war, 700 Stunden Arbeitszeit investiert hatte, um Hunderte Spiegelplättchen und Tausende Swarovski-Kristalle auf einen hautfarbenen Body aufzunähen, was bestimmt einen elenden Haufen Geld gekostet hat.