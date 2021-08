Von Anne Goebel

Sie ist zumindest in Modekreisen das berühmteste senior model der Welt, die Frau mit den kreisrunden Brillen, der weißen Raspelfrisur und der großen Vorliebe für großen Schmuck. Geboren wurde sie als Iris Barrel am 29.August 1921 im New Yorker Stadtteil Queens, nun steht sie tatsächlich kurz davor, die magische Jahresgrenze zu überschreiten. Selbstverständlich ohne Anzeichen von Ermüdung, sondern vielbeschäftigt wie immer. Gerade hat Iris Apfel eine Serie dekorativer Einrichtungsstücke entworfen; mit der Onlineplattform Etsy zusammengearbeitet; eine Brillen-Kollektion lanciert. Trotzdem ist für alle anderen außer ihr selbst der Geburtstag ein guter Moment, innezuhalten und zu tun, wofür sie keine Zeit hat: zurückblicken. Es ist ja doch ein bisschen was passiert in den hundert Jahren.

Wobei in ihrem Fall schon die Grundvoraussetzung für ein Jubiläum irgendwie zu eng gedacht ist, nämlich das schrittweise Erreichen bestimmter Altersstufen. Das würde bedeuten, so etwas wie Grenzen und herkömmliche Intervalle zu akzeptieren, was der 99-Jährigen nie in den Sinn kam. "The irreverent Iris Apfel" heißt bezeichnenderweise eines ihrer Bücher im Untertitel, zu Deutsch die Respektlose, Unehrfürchtige. Optisch prinzipiell aus der Rolle zu fallen, und zwar mit einer Aufmachung, die groß, laut und sehr bunt ist - damit wurde Apfel 2005 berühmt. Auch schon wieder eine gute Weile her, aber das entscheidende ist: Damals war sie 83.

Sie selbst nennt sich ein "geriatric starlet"

Auslöser war eine Ausstellung im Metropolitan Museum New York, die eigentlich als Notlösung zustande kam. Dem Kurator war ein Projekt weggebrochen, da fiel ihm eine in New Yorker Kultur- und Kreativkreisen keineswegs unbekannte Interior Designerin ein - mit eigener Textilfirma ("Old World Weavers"), unfehlbarem Stilbewusstsein und einer auf zahllosen Reisen eklektisch bestückten Wunderkammer als Kleiderschrank. So kommt es zu der Schau "Rara Avis" über Iris Apfel und ihre Hingabe an besondere Looks. Die New York Times ist voll des Lobes, Apfels Freund, der Journalist und Modefotograf Bill Cunningham, widmet ihr eine entzückte Kolumne - und die Protagonistin, so zartgliedrig sie auch ist, wird nach und nach zu einer prägnanten und äußerst erfolgreichen Marke. Es folgen ein Modelvertrag bei der Agentur IMG (mit 97) und Werbeauftritte für Citroën, Mac Kosmetik oder Magnum Eiscreme. Heute ist Iris Apfel eine der wenigen wirklich unverwechselbaren Persönlichkeiten in der Mode. Sie selbst nennt sich mit feinem Spott ein "geriatric starlet". Es gibt sogar eine Iris-Apfel-Barbie.

Der lateinische Ausstellungstitel "Rara Avis", seltener Vogel, war damals klug gewählt, weil er nicht nur das Schillernde der vollkommen ungroßmütterlichen 83-Jährigen genau traf. In der zoologischen Referenz liegt auch eine Spur Ironie: Der spielerische Unernst, mit dem Menschen wie Iris Apfel ihre Garderobe zusammenstellen, gerade wenn es um Luxusstücke geht, schließt ja immer eine wohltuende Distanz zu todernstem Modegedöns ein. Natürlich ist sie begeistert von Mode, sonst würde sie nicht ihre halbe Wohnung in New York damit füllen - Architectural Digest-Leser bekamen das Apartment in allen Details präsentiert. Und als erfolgreiche Geschäftsfrau kann sie sich das auch leisten. Aber die spezielle Mixtur aus Ethno-Fundstücken aus allen Ecken der Welt, viel unechtem Schmuck und Designerteilen von Lanvin oder Jean-Louis Scherrer: Das ist keine Trend- oder Markenhörigkeit, sondern eigener Stil. "Bevor der Begriff Multi-Kulti existierte, hat Iris Apfel ihn schon getragen", schrieb die Kunstkritikerin Roberta Smith.

"Ich habe nie damit gerechnet, dass mich jemand Mode-Ikone nennt"

Ohne den Charme der demnächst 100-Jährigen mindern zu wollen, aber auch äußere Faktoren haben ihre Karriere begünstigt. Die neue Sachlichkeit und der verdeckte Luxus ("stealth wealth") der Nullerjahre machte die Welt wahrscheinlich umso empfänglicher für ihre maximalistischen Auftritte. Dazu kamen die grundsätzlichen Umwälzungen in der Modewelt, etwa durch den Einfluss der Blogger, die während der Schauen nicht mehr nur ehrfürchtig die Kollektionen besprachen, sondern dem Drumherum mehr Raum gaben. Exzentriker, die eine Fashion Week draußen auf der Straße zu ihrem eigenen Laufsteg machten, wurden so zu Berühmtheiten, erst recht, wenn sie auf die Neunzig zugingen. Und es war auch die Zeit, in der Unternehmen die Gruppe der konsumfreudigen Älteren immer intensiver umwarben.

2014 gab Albert Maysles' Dokumentarfilm "Iris" ihrer Popularität noch einmal zusätzlichen Schub. Darin kommt auch ihr Mann Carl Apfel zu Wort, die beiden waren bis zu seinem Tod 2015 fast 70 Jahre verheiratet. Kinder habe sie bewusst nicht bekommen, sagte sie einmal in einem Interview. "Man kann nicht alles haben. Und ich wusste, dass ich eine Karriere haben wollte." Mit ihrer Inneneinrichtungs-Firma Old World Weavers, die bis heute besteht, waren die Apfels auf die Nachbildung historischer Stoffmuster aus Europa oder Asien spezialisiert. Sie reisten durch die Welt, entdeckten bis zum Rückzug aus dem Betrieb 1992 gemeinsam Kostbarkeiten auf Messen und Flohmärkten. Zu ihren Kunden gehörten Greta Garbo, Faye Dunaway und das Weiße Haus.

Danach kam die zweite Laufbahn als Model. "Ich habe nie damit gerechnet, dass mich jemand Mode-Ikone nennt", schreibt sie 2018 in ihrem Buch "Accidental Icon". Bei jemandem, dessen Karriere in der Mode im spätherbstlichen Lebensalter beginnt, dürfte das ausnahmsweise mal keine Koketterie sein. Das Schöne an Iris Apfel ist, ob sie das schwarze Eulenbrillengestell nun zu einer smaragdgrünen Federboa trägt, zu Bluejeans mit Lederhemd oder weißem Trench: Man nimmt ihr die Nonchalance einfach ab, mit der sie, stets kerzengerade in der Haltung, ohne steif zu wirken, ihre Auftritte hinlegt. Das muss am Alter liegen. Und an einem guten Pragmatismus, den sie schon als junge Frau besaß. Für ihr Hochzeitskleid im Jahr 1948 (!) wählte sie Hellrosa, damit es danach nicht ungenutzt in einer Schachtel verstaubte. Und wolkige Lebensweisheiten ergänzt Apfel gern mit ironischen Nachsätzen. Die Empfehlung "Leben Sie jeden Tag, als wäre es der letzte" zum Beispiel bekommt bei ihr eine schöne Pointe: "Eines Tages werden Sie damit recht haben.