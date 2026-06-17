Schwimmen macht Spaß, der Kauf eines neuen Badeanzugs oft weniger. Woran das liegt und worauf man schon in der Umkleidekabine achten sollte, erklärt eine Expertin für Bademode.

Als Beachwear-Trends für 2026 vermeldet die Vogue: hohe Beinausschnitte, Einteiler aus Crinkle in Babypink, mikrokleine Bikinis mit Raubtierprint. Klingt alles hübsch, aber mit der Realität der durchschnittlichen Bademoden-Kundin hat das nicht viel zu tun. Bei einem neuen Badeanzug oder Bikini geht es, abgesehen von Farbe und Muster, um einen guten Sitz, die richtige Größe und die Frage, wie man kleine Schönheitsfehler überspielt. Ein Gespräch mit der Stilberaterin Ingrid Angehrn über Stützeffekte, unsichtbare Nähte und die Leuchtkraft von Korallenrot.