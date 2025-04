Wenn es um Trendfood geht, ist Tiktok ein irrer Motor. Sogar Omas Essiggurken werden dadurch zum Modesnack. Man kann seit geraumer Zeit dort Videos sehen, in denen Menschen saure Gurken in Dr-Pepper-Limonade werfen, mit Fruchtgummi umwickeln oder riesengroße Exemplare mit Chilis verzehren. Zwiebel-Käse-Kombis sind viral ebenfalls ein Erfolgsrezept: Scheibletten-Käse in eine ausgehöhlte Zwiebel stopfen, mit einem Stück Butter versiegeln, ab in den Ofen. Auf der süßen Seite wirkt weiter die Dubai-Schokolade, und die nächste Trendsüßspeise kommt aus Kuwait: der Krunchoco Cake oder Ahmed-Al-Zamel-Kuchen, der Schokotarte, Frischkäse, gezuckerte Kondensmilch, Sahne, Schokolade und Haferpops enthält.