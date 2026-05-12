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WohnenWie ein Deutscher bei Ikea Möbel für Millionen Menschen erfindet

Lesezeit: 5 Min.

Diese Ikea-Bestseller-Lampe hat Lukas Bazle so umfunktioniert, dass sie auch gut in kleineren Räumen hängen kann.
Diese Ikea-Bestseller-Lampe hat Lukas Bazle so umfunktioniert, dass sie auch gut in kleineren Räumen hängen kann. Lukas Bazle

2000 neue Produkte bringt das schwedische Unternehmen pro Jahr auf den Markt. Lukas Bazle ist einer von nur 15 Designern, die dafür verantwortlich zeichnen – und er lebt in einem Berliner Plattenbau.

Von Jan Stremmel

Neulich zermetzelte Lukas Bazle einen Ikea-Klassiker. „Gullsudare“, die kugelförmige Hängeleuchte aus Reispapier, die seit Jahrzehnten unter Millionen Zimmerdecken auf der Welt hängt – er zerquetschte sie, zerschnitt sie mit dem Cuttermesser, knackte mit der Zange ihr Drahtgerippe.

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