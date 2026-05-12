Neulich zermetzelte Lukas Bazle einen Ikea-Klassiker. „Gullsudare“, die kugelförmige Hängeleuchte aus Reispapier, die seit Jahrzehnten unter Millionen Zimmerdecken auf der Welt hängt – er zerquetschte sie, zerschnitt sie mit dem Cuttermesser, knackte mit der Zange ihr Drahtgerippe.