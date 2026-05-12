Neulich zermetzelte Lukas Bazle einen Ikea-Klassiker. „Gullsudare“, die kugelförmige Hängeleuchte aus Reispapier, die seit Jahrzehnten unter Millionen Zimmerdecken auf der Welt hängt – er zerquetschte sie, zerschnitt sie mit dem Cuttermesser, knackte mit der Zange ihr Drahtgerippe.
WohnenWie ein Deutscher bei Ikea Möbel für Millionen Menschen erfindet
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2000 neue Produkte bringt das schwedische Unternehmen pro Jahr auf den Markt. Lukas Bazle ist einer von nur 15 Designern, die dafür verantwortlich zeichnen – und er lebt in einem Berliner Plattenbau.
Von Jan Stremmel
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