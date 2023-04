Von Max Scharnigg und Julia Werner

Für sie: Der Hunderucksack

Das Geschäft mit dem Hund boomt. Das Potenzial haben die Luxuslieferanten natürlich erkannt, weswegen wir sehnsüchtig von einem Hundechampagner aus dem Nimmersatt-Konzern LVMH träumen. Ja, so was scheint möglich zu sein, wenn man sich umschaut, selbst Prada hat die absurdesten Dinge im Angebot. Zum Beispiel ein strassbesetztes Halstuch. Oder eine logobesetzte Nylon-Schiebermütze. Wer schon mal einen Hund im Chucky-Mörderpuppen-Kostüm gegoogelt hat, weiß: Nichts ist lustiger, als ein Tier zu veräppeln. Artgerecht oder irgendwie praktisch ist von all dem Luxuszeug natürlich nichts, es ist einfach nur ein weiteres Statussymbol für Leute, für die auch der Hund eines ist. Bevor wir echten Hundebesitzer aber jetzt weiter nach dem Hunderucksack recherchieren, in dem unser Liebling es bei der nächsten Fahrradtour besonders bequem hat - diese Idee von Prada ist nicht ganz blöd. Ein Rucksack für Hunde! Mal davon abgesehen, dass man auch gleich ein paar Hunderter in den Matsch werfen könnte, weil dem Ding innerhalb weniger Stunden beim Wälzen in Aas oder Kacke der Destroyed-Look verpasst wird, ist der Gedanke, den Vierbeiner auch mal sein Päckchen tragen zu lassen, vollkommen angebracht. Denn was tragen Hunde, mal abgesehen von Therapie-, Begleit- und Spürhunden, zum Bruttosozialprodukt bei? Genau: nichts. Liegen, erschöpft vom Nichtstun, die ganze Zeit auf dem Sofa rum und haaren einem die Bude voll. Eigentlich hätten sie zur Strafe die Pradamütze verdient, aber Hundeliebe macht halt blind.

Detailansicht öffnen (Foto: Loro Piana)

Für ihn: Das Kaschmir-Plätzchen

In den sozialen Medien sind die Abenteuer urbaner Hunde und ihrer Besitzer seit jeher sehr präsent. Passend dazu hat Elon Musk den altgedienten Twitter-Maskottchen-Zwitschervogel jüngst spontan in einen Hund umgewandelt, der gerüchtehalber auch bald CEO des Unternehmens werden soll. Diese Wichtigkeit des Hundes spiegelt sich natürlich längst in der Konsumwelt, und die unendliche Hingabe der Halter macht auch Produkte möglich wie dieses schlichte Kaschmir-Hundekissen von Loro Piana für knapp 3000 Euro (gesehen bei Mr.Porter.com). Nun weiß jeder, dass sich Hunde mit Vorliebe auf edlen Materialien niederlassen, Kaschmirschal und Mohair-Decke werden gerne kurzerhund annektiert und mit den eigenen Haaren für weiteren Menschenzweck unbrauchbar gemacht. Insofern ist Kaschmir sicherlich die richtige Wahl und aus Hundesicht kein bisschen zu hoch gegriffen. Nicht ganz so glücklich aus Besitzersicht scheint allerdings die damit einhergehende, komplizierte Pflege des edlen Hundekissens zu sein, im Grunde ist das Ding nämlich unwaschbar. Noch schwerer dürfte in der Praxis wiegen, dass es keinerlei Körbchencharakter hat und so ziemlich das Gegenteil einer Kuschelhöhle ist. Kaum ein Hund, der bei Verstand ist, liegt aber gerne geometrisch korrekt oben auf dem Präsentierplatz. Außerdem ist das Ding einfach insgesamt zu geschmackvoll, Hunde haben nun mal, ähnlich wie Kleinkinder, eine intrinsische Vorliebe für hässliches Zeug, je ärger, desto doller. All diese Einwände scheint die Klientel aber nicht abzuschrecken - laut Website ist nur noch ein Exemplar des Kissens verfügbar.