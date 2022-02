Von Fabienne Hurst

Es gibt wenige Lebensmittel, die derzeit so polarisieren wie Hafermilch. Die Bandbreite reicht vom begeisterten Barista-Profi bis hin zu meinen Eltern, die über so viel Millennialgedöns nur die Nase rümpfen. Für diese Generation ist Hafermilch so was wie Gendern zum Trinken. Ach so, ja, pardon! "Milch" ist natürlich unkorrekt, weil laut Gesetz nur "Milch" heißen darf, was vorher mal in einem Euter war. Außer Scheuer- oder Sonnenmilch selbstverständlich.