Von Violetta Simon

Auch wenn das immer wieder behauptet wird: Es ist nicht möglich, über Nacht zu ergrauen. Außer vielleicht für Birgit Schrowange, die als RTL-Moderatorin ihr Ergrauen zunächst unter einer Perücke verbarg und ein Jahr später in der Sendung "This Time Next Year" mit echtem Silberschopf vor die Kamera trat.