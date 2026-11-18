Für sie: Eher gestrig

Muss man jetzt etwa auch schwer aufgeregt sein wegen GTA 6, der neuesten Version von „Grand Theft Auto“, dem erfolgreichsten Videogame aller Zeiten? Worin der Rummel wirklich begründet liegt, ist für die Gaming-Ignorantin schwer zu erkennen, was sie aber definitiv sagen kann: an der Mode eher nicht. Hier sehen wir Lucia, die Freundin des neuen Gangsters Jason, deren Beziehungsstatus durch den Gamer selbst beeinflusst werden kann, so wie auch das Outfit, das der Gamer aus einer begrenzten Auswahl für den Charakter zusammenstellen darf.