Skandinavisch kühl? Eine kleine Edition, die seit Februar bei Ikea erhältlich ist, will davon nichts wissen. Die vielfarbige Grejsimojs-Kollektion feiert stattdessen das Spielen, das Träumen und den Quatsch und ist eine willkommene Gelegenheit, um im grauen Februar ein bisschen Farbe und gute Laune mit nach Hause zu bringen. Zwölf Designer und Designerinnen waren dafür aufgerufen, an ihre eigene Kindheit zurückzudenken, und sich von persönlichen Erinnerungen und Wünschen aus dieser Zeit leiten zu lassen. Entstanden sind plüschige Stühle wie aus einem animierten Film, eine sanftmütige Giraffenleuchte, zirkustaugliche Bodenkissen und viele andere putzige Einrichtungsgegenstände mehr, die irgendwo zwischen Spielzug und Skulptur angesiedelt sind – und damit auch für Erwachsene einen gewissen Reiz haben. Wer also den Valentinstag lieber in einen Familientag umdeutet, könnte sich mal wieder auf den Weg ins Möbelhaus machen, Liebe hat schließlich viele Aggregatzustände – manchmal ist sie sogar giraffenförmig.

(Foto: L:a Bruket)

Duftreise in den Norden

Die schwedische Kosmetikmarke L:a Bruket hat in den vergangenen zehn Jahren viele neue Freunde gefunden – ihre geradlinigen Produkte verströmen immer einen sehr skandinavisch-naturnahen Geist, riechen fantastisch und sind mit ihren minimalistischen Designs eine Zierde in urbanen Badezimmern und auf Flurtischchen. Jetzt stellt die Marke erstmals eine Parfümkollektion vor, die sich ebenfalls ganz an diesen nordischen Tugenden orientiert: Die drei Eau de Parfums erzählen eine zeitgemäße Geschichte der schwedischen Landschaft, es ging bei der Entwicklung darum, die Schönheit der Wildnis zu destillieren und jeweils eine besondere Naturerfahrung in Form eines Duftes zu ermöglichen. Zur Umsetzung dieser Vision arbeitete L:a Bruket mit den Parfümeuren Mylène Alran und Grégoire Balleydier zusammen – ihre Rezepte für die Parfüms bestehen zu über 90 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen, basierend auf pflanzlichen botanischen Essenzen und Extrakten und frei von unnötigen Zusätzen wie UV-Filtern oder synthetischen Farbstoffen. Entstanden sind drei ganz unterschiedliche Düfte: Övernatur (Tannennadeln, Moos, Waldboden), Blixt (nasse Steine, Schwarzpulver, Ozon) und Dísir (Wiesentau, Irisblüte, warmer Dampf). Alle außergewöhnlich und trotzdem irgendwie vertraut – unbedingt zu zweit reinschnuppern!

(Foto: Repossi)

Ein Stück Paris

Einfach nur Schmuck überreichen am Valentinstag, wenn auch sehr schönen (und teuren) Schmuck – klingt fast zu simpel. Eleganter ist es, wenn dem Geschenk noch ein Stück Paris beigelegt ist, indirekt zumindest. Der italienische Juwelier Repossi, seit 40 Jahren an der Place Vendôme ansässig, hat seinen klassischen Herzohrring dafür jetzt in einer neuen Variante aufgelegt: in „Vert de gris“, Graugrün also, eine Hommage an die Farbe der berühmten Vendôme-Säule in Sichtweite der Boutique. Damit hat die Trägerin immer etwas vom Flair des luxuriösen ersten Arrondissements an sich. Und gleichzeitig Pariser Lässigkeit, durch die Grünspan-Nuance wirkt das Modell Antifer dezent, um nicht zu sagen alltagstauglich. Wer es lieber traditionell mag: auch zu haben in der gediegenen Kombination aus Roségold und Diamanten (repossi.com).

(Foto: Diptyque)

Zündende Poesie

Dichten oder dichten lassen, das ist hier die Frage. Wem die Kunst des Liebesbrief-Schreibens nicht gegeben ist, der fängt vielleicht auch am Valentinstag lieber nicht damit an und lässt statt Blumen zur Abwechslung mal Kerzen sprechen. Die lodern schon feurig wie die Liebe, aber in der limitierten Edition von Diptyque sind noch mehr Botschaften versteckt. Der Illustrator und Keramiker Constantin Riant hat sein Design-Universum für die Pariser Maison mit blauer Engobe-Technik in drei Kreationen umgesetzt: zwei Kerzen (Roses) und – unser heimlicher Favorit – eine hübsche Ablageschale. Glas und Keramik erinnern an klassische Porzellanmuster, aber bei genauem Hinsehen finden sich dort Schwalben im Flug, herzförmig erblühende Zweige und tanzende Buchstaben, die „Amour“ und „Flamme“ bilden. Ist das nicht zum, genau: Dahinschmelzen? (ab 62 Euro.)